Eléonore del Belgio compie 16 anni, chi è la principessa dallo stile impeccabile Figlia di re re Filippo e della regina Mathilde, è quarta in linea di successione al trono e appare sempre più spesso in pubblico. Semplice e raffinata, è sicuramente una reale da tenere d'occhio.

A cura di Annachiara Gaggino

Eléonore del Belgio oggi compie 16 anni ed è la figlia più piccola di re Filippo e della regina Mathilde d'Udekem d'Acoz. Classe 2008, è quarta in linea di successione dopo la sorella Elisabeth, futura regina, e i fratelli Gabriel e Emmanuel, ma ha già conquisto il fan delle famiglie reali per la sua bellezza e la sua eleganza. Con una regalità innata le sue scelte di stile riflettono il suo carattere e sembra destinata a diventare una delle principesse meglio vestite. Ora che è entrata nel pieno dell'adolescenza e ha abbandonato definitivamente gli abiti lineari dell'infanzia, i suoi outfit sono sicuramente da tenere d'occhio.

Chi è Eléonore del Belgio

La principessa è la quarta figlia dei reali del Belgio e il suo nome intero è Eleonore Fabiola Victoria Anna Maria. Eleonora è stato scelto per la consuetudine dei suoi genitori di chiamare i figli con nomi che iniziano o finiscono con "El-/-el"; Fabiola le è stato dato in omaggio della prozia Fabiola de Mora y Aragón, la moglie di re Baldovino del Belgio, la coppia si sposò nel 1960 nella cattedrale di Bruxelles con una cerimonia trasmessa in diretta televisiva, la prima volta per la casa reale belga. La futura regina scelse per disegnare il suo abito lo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga.

Eléonore del Belgio da piccola con i genitori, il re Filippo e la regina Mathilde

Il nome Vittoria, invece è stato scelto in onore della sua madrina Vittorio di Svezia, la principessa ereditaria, mentre Anna e Maria in onore della nonna materna Anna Maria Komorowska. La principessa è nata all'ospedale Erasmo di Anderlecht, il 16 aprile 2008 ed è stata battezzata il 14 giugno dello stesso anno nella cappella privata del castello di Ciergnon, la residenza estiva della famiglia. Eléonore del Belgio ha frequentato, come i fratelli maggiori, il Sint-Jan Berchmanscollege di Marollen, a Bruxelles. Dopo l'estate del 2020 è entrata all'Heilig-Hart College di Tervuren, suona il violino e ama lo sport, infatti pratica tennis, vela e sci.