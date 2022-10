Alba Parietti torna in tv, backstage tra trucco e parrucco: “Così non sembro una scappata da casa” Alba Parietti è pronta a tornare in tv come conduttrice, in un nuovo programma Rai. Ha portato fan e follower nel backstage, alle prese con trucco e parrucco.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti torna in tv e lo fa da conduttrice. Alla 61enne è stato affidato un nuovo programma targato Rai 2, che terrà compagnia ai telespettatori dal 7 novembre al 5 dicembre. "Non sono una signora" consiste in una sfida tra drag queen a colpi di esibizioni, sfilate, look glamour e make-up. Nei panni delle drag queen ci saranno volti noti del mondo dello spettacolo, che dovranno cercare di mantenere nascosta la loro identità (come ne "Il cantante mascherato"). A consegnare la vittoria saranno, nella serata finale, il pubblico e la giuria, composta da Sabrina Salerno, il campione di nuoto Filippo Magnini e Cristina D’Avena. Questi ultimi due sono reduci da un'esperienza simile: hanno infatti vestito i panni dei giurati in una puntata di Drag Race Italia. Alba Parietti intanto si sta preparando al debutto e in questi giorni ha portato con sé fan e follower dietro le quinte del programma, durante le fasi di trucco e parrucco.

Alba Parietti si prepara a tornare in tv

Alba Parietti è molto attiva sui social, dove testimonia sia momenti di vita privata che lavorativa. Questa estate l'abbiamo vista trascorrere il tempo libero con gli amici a Ibiza ma anche in dolce compagnia: ha infatti ritrovato l'amore e da alcuni mesi frequenta il manager romano Fabio Adami, che ha presentato in famiglia e che era presente anche alla sua festa di compleanno. Archiviati i costumi da bagno sfoggiati questa estate e i look da vacanziera, è tempo di cambiare guardaroba e di fare spazio a quello da conduttrice. Sta infatti lavorando per prepararsi al meglio al programma televisivo che segnerà il ritorno in tv. In vista della riunione di scaletta ha ammesso di essere particolarmente emozionata: "L'ansia da prima volta? Io ce l’ho anche la seconda, la terza, la quarta, la centesima".

Alba Parietti pronta per Non sono una signora

La conduttrice ha confidato a fan e follower di aver fatto anche una piccola "revisione", come l'ha ironicamente chiamata. Ha fatto un salto sia dal parrucchiere di fiducia Federico Fashion Style che da Alessandro Gualdi, professionista della medicina estetica e della chirurgia plastica: "Prevenire è meglio che curare. Adesso prova costume, prova trucco, parrucco (così non sembro una scappata da casa) e lettura scaletta. Adrenalina a mille" ha scritto su Instagram. Anche se in tv siamo abituati a vederla impeccabile ed elegante, Alba Parietti nella vita di tutti i giorni non è affatto così. Anche sui social non ha problemi a mostrarsi in vesti ben più casalinghe e casual, dalla tuta al pigiama, perché ha un rapporto molto sereno e pacifico con la propria immagine e con l'età. Ha lei stessa ammesso: "Nella vita vera sono una semidebosciata".