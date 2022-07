Dove abita Alba Parietti: la casa con piscina alle porte di Milano Dopo alcuni giorni di vacanza a Ibiza, Alba Parietti ha fatto ritorno in Italia e ha condiviso una serie di immagini dalla sua abitazione vicino a Milano.

A cura di Clara Salzano

La casa di Alba Parietti vicino a Milano

Alba Parietti è rientrata a Milano dalla sua casa di vacanza a Ibiza e la prima cosa che ha voluto fare è stata cenare con il figlio Francesco Maria Oppini e un amico nel giardino dell'abitazione dove vive alle porte di Milano. La famosa conduttrice tv possiede una casa da sogno a Basiglio, vicino a Milano, immersa nel verde con un'ampia piscina e tanto spazio esterno. Scopriamo alcuni dettagli della villa di Alba Parietti.

Alba Parietti con il figlio e un amico a cena nella sua casa di Basiglio

Dove si trova la villa di Alba Parietti a Milano

Alba Parietti è una delle donne dello spettacolo più famose in Italia ma non solo. La showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana ha avuto grande successo nella sua vita e oggi si gode la sua fama nelle sue case di proprietà da Milano a Ibiza. Dopo alcuni giorni di vacanza nell'isola spagnola, Alba Parietti ha fatto ritorno in Italia e ha condiviso una serie di immagini dalla sua abitazione alle porte di Milano.

La vista della piscina dal primo piano della casa di Alba Parietti

Com'è fatta la casa di Alba Parietti

La casa di Alba Parietti a Basiglio è una villa con piscina, grande veranda e ampi spazi verdi. L'abitazione si sviluppa su più livelli ed è caratterizzata da numerose lampade antiche che creano atmosfera di sera, tanti quadri appesi e arredi in stile classico.

La veranda della villa di Alba Parietti

"La casa deve somigliare a chi la abita", scrive Alba Parietti sul suo profilo Instagram e da come è arredata la sua abitazione vicino a Milano si può capire molto della nota showgirl. Alba Parietti ama decorare la casa con suppellettili vari, quadri e vasi di fiori e il rosso è un colore che ritorna spesso all'interno della sua villa.

La camera da letto di Alba Parietti a Basiglio

Arredi di legno e un grande letto matrimoniale con dettagli animalier caratterizzano la camera da letto di Alba Parietti dove il colore rosso si ripropone nelle lampade dei comodini e in alcuni complementi d'arredo. Il tetto a spiovente della stanza denuncia la posizione della camera all'ultimo livello della casa.

La camera degli ospiti a casa di Alba Parietti

La camera degli ospiti nella villa era la stanza del figlio di Alba Parietti, Francesco Maria Oppini, che è rappresentato nel quadro sul letto insieme alla mamma.

La cucina di Alba Parietti

La cucina di Alba Parietti è arredata con i toni del grigio e del nero. Pavimenti di parquet chiaro completano la stanza dove alle pareti emerge un mantra caro all'attrice "Good friends. Good wine. Good time".