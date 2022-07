La casa di Alba Parietti a Ibiza: una villa con terrazza sul mare per le vacanze Alba Parietti è tornata a Ibiza per il suo compleanno dove trascorre spesso le sue vacanze estive nella meravigliosa casa sul mare con terrazza panoramica.

A cura di Clara Salzano

Alba Parietti nella sua casa a Ibiza

Alba Parietti è in vacanza ad Ibiza per festeggiare il suo compleanno. È nell'isola delle Baleari che la famosa showgirl ama tornare d'estate per le sue vacanze al sole e al mare. È tale la passione di Alba Parietti per Ibiza che l'attrice italiana, oltre a una casa a Roma e Milano, possiede anche una proprietà sull'isola. Sono numerose le immagini che Alba Parietti condivide dalla sua abitazione ibizenca di cui va molto fiera. Scopriamo com'è fatta la sua casa sul mare.

Alba Parietti si fotografa nel salotto della sua casa a Ibiza

"Le case hanno l’anima di chi le abita – scrive Alba Parietti della sua casa a Ibiza – Gli oggetti, anche, hanno una vita e spesso ognuno ha un significato e appartiene a un momento". L'abitazione sull'isola della nota showgirl è una raccolta dei ricordi e delle passioni di Alba Parietti. Statue etniche, specchi dorati, vasi e arredi antichi decorano la casa che gode di un affaccio diretto al mare.

La zona giorno nella casa diAlba Parietti a Ibiza

Divani bianchi e numerose lampade offrono atmosfera gli ambienti interni della casa di Alba Parietti a Ibiza. Grazie ad un ampia terrazza esterna con panorama mozzafiato le stanze della casa sono inondati di luce naturale.

La camera da letto di Alba Parietti

Il terrazzo è la vera ricchezza di questa casa perché permette ai suoi ospiti di rilassarsi al sole nell'ampio solarium o di godere di pranzi e cene all'aria aperta con vista panoramica meravigliosa.

Il terrazzo della casa di Alba Parietti

La villa sul mare di Alba Parietti sorge in località Roca Llisa, posta tra la città di Ibiza e Santa Eulalia del Rio. L'area interessata da una recente urbanizzazione è immersa nel verde e conserva la pace e l'autenticità dello stile dell'isola.