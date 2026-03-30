Riapre il Parco di Pinocchio a Collodi con la Casa delle Farfalle: gli eventi da aprile tra festival e picnic

Giardino Storico Garzoni a Collodi, nel comune di Pescia (provincia di Pistoia)

Sabato 28 marzo è stata una grande giornata di festa per il Parco di Pinocchio di Collodi (frazione del comune di Pescia). Ha riaperto le porte al pubblico inaugurando una nuova stagione. La gestione del famoso parco di Collodi è passata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi alla Collodi Edutainment, a cui è andato l'incarico di gestire oltre al parco anche il Giardino Storico Garzoni e la Casa delle Farfalle. L'area ha vissuto un momento di difficoltà economica, superato grazie a un piano di riordino e agli interventi del Pnrr, tra operazioni di restauro, sicurezza, accoglienza e pulizia: è stato adeguato l'impianto elettrico, sono state rimaneggiate le antiche giostrine degli anni Cinquanta, è stato migliorato il sistema di illuminazione per consentire aperture serali. Ora per la struttura si apre un nuovo capitolo della sua gloriosa storia, a 70 anni dall'inaugurazione, all'insegna di tante iniziative nuove.

Eventi e biglietti

Tanti gli appuntamenti in programma predisposti per i visitatori: picnic nella natura, passeggiate, un'esposizione di auto d’epoca, la pedalata in bicicletta nel verde del 3 giugno. Ad agosto torneranno gli appuntamenti del Pinocchio Street Festival, poi sarà la volta a ottobre della settima edizione del Carnevale Gotico-halloween pensato per i bambini. In programma anche appuntamenti speciali nei weekend di luglio e agosto più le aperture serali con visite guidate. Il biglietto di ingresso costa 23 euro con parcheggio gratuito. Esclude il percorso avventura, che non è compreso nel prezzo del ticket. C'è anche la possibilità di acquistare l'ingresso solo per Giardino Garzoni e Serra Tropicale a 17 euro.

La statua di Pinocchio

Il Parco di Pinocchio

Il percorso si apre con due opere di grande valore simbolico, che evocano il significato profondo della storia di Pinocchio, una storia che non smette di parlare a grandi e piccini: sono "Pinocchio e la Fata" di Emilio Greco e la Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi. Tutto il parco è strutturato come un percorso a tappe tra sculture, edifici, aree verdi: gli ambienti vogliono incentivare sia il rapporto con la natura che mettere in collegamento adulti e bambini. Il Museo Interattivo di Pinocchio custodisce otto giochi ispirati alle avventure del burattino più famoso di tutti i tempi. Ci sono poi le Giostre d'epoca, il Teatrino Meccanico, il Teatro dei Burattini, un Parco Avventura, una Scacchiera Gigante, persino un Labirinto e la Grotta dei Pirati. Nel Percorso Monumentale, invece, è possibile incontrare i personaggi principali del racconto realizzati da artisti e architetti vari.

Giardino storico Garzoni a Collodi, in Toscana

Il Giardino Storico Garzoni con la Villa

Il giardino prende vita tra statue mitologiche e allegoriche, giardini e giochi d'acqua: passeggiare qui significa lavorare di fantasia e immaginazione, in un clima suggestivo. Leggenda vuole che il Labirinto se attraversato dai fidanzati assicuri un matrimonio felice e duraturo. Ci sono poi il Teatro di Verzura, il Viale dei Poveri, il padiglione dei Bagnetti e Villa Garzoni. Questo edificio, in realtà, è l'unico non aperto al pubblico in quanto in fase di restauro, ma vale la pena sottolineare quanto sia unico nel panorama europeo: ricorda la Reggia di Caserta. L'edificio, costruito nel 700, è giunto pressoché intatto fino a noi. Villa e Giardino fanno parte dello stesso complesso. Da aprile lo Storico Giardino Garzoni ospiterà eventi, laboratori ludici, spettacoli.

Giardino Storico Garzoni a Collodi, nel comune di Pescia (provincia di Pistoia)

La Casa delle Farfalle di Collodi

Qui i tantissimi esemplari sono visibili da marzo a fine ottobre: negli altri mesi è comunque possibile accedere, ma si visita come centro didattico di insetti e serra. Vanno inoltre in scena eventi culturali e spettacoli. Le centinaia di farfalle presenti arrivano da zone tropicali o equatoriali, ma vivono libere di volare in un giardino ricostruito in tutto e per tutto come i loro habitat di origine, con piante, fiori, frutti. Qui si possono osservare tutti gli stadi di sviluppo, dall'uovo alla farfalla.