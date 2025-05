A 103 anni è virale coi video in cui si trucca in casa di riposo: “TikTok pensavo fosse un orologio”

video suggerito

Si chiama Joan Patridg, ha 103 anni e sei nipoti: la nonnina vive in una casa di cura in Gran Bretagna ed è diventata una star del web con i suoi video. Sin da quando era ragazza, ha una grande passione per il make-up, che non è sfuggita ai dipendenti della struttura, i quali si sono accorti del trucco impeccabile sfoggiato dalla donna ogni giorno. Così hanno cominciato a farle dei video, durante le sue sessioni mattutine davanti allo specchio ed è diventata virale.

Joan Patridge, influencer a 103 anni

Joan Patridge è probabilmente l'influencer più anziana della Gran Bretagna, coi suoi 103 anni. Vive presso la Millcroft Care Home di Redditch, città del Worcestershire a sud di Birmingham. È una struttura che ospita persone che necessitano di assistenza, anziani, pazienti con demenza. Il personale si è molto affezionato alla nonnina e ha notato subito la sua passione per il make-up. Joan ama vestirsi bene, indossare abiti colorati e soprattutto truccarsi: lo fa ogni mattina, perché la fa stare bene. Così, alcuni dipendenti della struttura hanno avuto l'idea di mettere su TikTok un suo video di beauty routine, che ha raggiunto 300.000 visualizzazioni su TikTok.

Video dopo video, visualizzazioni dopo visualizzazioni, è anche stata contattata da un'azienda di cosmetici che le ha chiesto di collaborare. "So di avere 103 anni, ma mi piace ancora truccarmi. Lo faccio ogni mattina quando mi alzo" ha detto al New York Post. Il fard è il suo prodotto preferito, il must have del suo rituale mattutino, che comprende sempre anche l'applicazione dell'eyeliner. "Per me, bellezza significa naturalezza in tutto il corpo – ha detto – È bello sentirsi bene con se stessi, a prescindere dall'età, che è solo un numero. Ho sempre giocato con il trucco, lo prendevo da mia sorella, giocavamo nei negozi di cosmetici quando eravamo piccole".

La nipote di Joan, Nicola Hulme, è la sua più grande fan: "La nonna mi sconvolge davvero, è sempre pronta a combinare qualche guaio. Quando è arrivata a Millcroft pensavamo che ci saremmo rilassati: invece no, ha deciso di diventare virale su TikTok! Sono molto orgogliosa di lei, è preziosa per me e per tutti noi. È davvero unica". In tutta onestà, la nonnina però ha ammesso che il suo segreto di giovinezza non è solo il make-up: "Mi chiedo perché vivo così a lungo. Credo sia il brandy. È quello che mi rende felice e sorridente. Lo bevo ogni sera prima di andare a letto. Se pensi bene, starai bene".