Il ritorno del top col peplo: il capo must del 2010 è virale su TikTok Ricordate i top col peplo, quei modelli con le balze sui fianchi che esaltavano la silhouette a clessidra? Dopo aver spopolato nel 2010, sembrano essere tornati e sono diventati virali su TikTok.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate gli anni 2000 con una certa nostalgia? È arrivato il vostro momento: nel settore moda stanno tornando in voga alcuni dei capi simbolo di quel periodo storico, dalle micro gonne a vita bassa alle tute acetate, fino ad arrivare alle t-shirt crop e ai jeans a zampa. In quanti ricordano i top col peplo? Erano tra i must del 2010, amatissimi soprattutto dalle Royals inglesi, ma all'epoca probabilmente nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbero ricominciato a dominare le mode di stagione nel 2025, tanto da diventare virali su TikTok.

Cosa sono i top col peplo

In quante intorno al primo decennio dei 2000 hanno indossato i top col peplo, quei modelli con le balze sui fianchi che esaltavano la silhouette a clessidra? All'epoca andavano abbinati rigorosamente a jeans aderenti, blazer avvitati e stivaletti con le borchie ed erano perfetti per rendere super trendy un look da sera (soprattutto quando si volevano mascherare le piccole imperfezioni sui fianchi). Col passare degli anni hanno lentamente perso il loro appeal, entrando addirittura nelle classifiche dei capi meno apprezzati di tutti i tempi. Ora, però, pare che le cose stiano cambiando: basta spulciare TikTok per scoprire che moltissimi rappresentanti della Gen Z ne vanno matti.

Kate Middleton in Erdem

Come hanno reagito i Millenials al trend "vintage"

I top col peplo non solo sono diventati virali su TikTok, sono anche disponibili in moltissimi negozi, che li vendono come parte delle collezioni per la Primavera/Estate 2025. Le reazioni degli utenti del web di fronte questo trend? Se da un lato i giovanissimi non potrebbero esserne più entusiasti, i Millenials sono rimasti scioccati nello scoprire della nuova "epoca d'oro" del capo iconico. Come è possibile che sia tornato in voga? Grazie a Kate Middleton, che durante il Commonwealth Day 2023 aveva sfoggiato un tailleur con la giacca a balze, ispirandosi a sua volta al leggendario stile di Lady Diana. Insomma, i top col peplo non hanno solo un fascino vintage, sono anche tra i simboli dell'eleganza reale senza tempo.

