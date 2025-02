video suggerito

Addio jeans oversize: quale potrebbe essere il capo più trendy del 2025 Quali saranno i fashion trend da seguire nel 2025? Stando alle previsioni, è arrivato il momento di mettere da parte i jeans oversize: ecco qual è il capo destinato a tornare di moda.

A cura di Valeria Paglionico

Quali saranno le tendenze fashion che spopoleranno nel 2025? Sebbene per molti la questione sia una vera e propria incognita, per gli esperti del settore i "giochi" sono già fatti. Complici le mode lanciate in passerella dalle più grandi Maison durante le passate Fashion Week, è già possibile fare delle previsioni. Come se non bastasse, si possono analizzare anche i dati di WGSN, Heuritech, Pinterest Trends e degli e-commerce per capire cosa ci sarà nel nostro guardaroba nei prossimi mesi: ecco il risultato.

Dai completi pigiama agli abiti boho chic

Il capo irrinunciabile per essere super trendy nel 2025? Il completo pigiama, ormai diventato un vero e proprio must tra influencer e celebrities. Se fino a qualche tempo fa pantaloni e giacche di raso coordinate venivano considerati perfetti per un elegante "look da letto", ora hanno invaso la quotidianità e possono essere usati come abiti da viaggio, da sera o da spiaggia. Continueranno poi a spopolare anche i multi-ciondoli portachiavi da agganciare alla borsa: via libera alla creatività, l'accessorio deve essere l'espressione della propria personalità. I tessuti più in voga, invece, saranno il camoscio, il pizzo e lo chiffon, tutti ispirati ai primi anni 2000 e in stile boho chic.

Versace S/S 2025

Il ritorno degli skinny jeans

Il ritorno più sconvolgente in campo fashion riguarda però i pantaloni: se negli ultimi anni hanno spopolato i modelli davvero oversize, dai pantapalazzo ai cargo, ora è arrivato il momento di rispolverare gli skinny jeans. Miu Miu e Coach li hanno lanciati in passerella suscitando un certo scalpore e, stando alle ricerche più cliccate sul web, sembrano essere destinati a vivere una nuova epoca d'oro. L'ideale sarebbe puntare su uno stile indie ispirato agli anni 2010, ovvero con dei modelli seconda pelle e a vita bassa. Attenzione, però, i jeans over non vanno gettati, anzi, continuano a essere il must "dominante" del momento, solo che presto potrebbero vivere il loro "tramonto". In quanti seguiranno alla lettera queste previsioni?

Miu Miu F/W 2024-25