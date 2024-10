Il ritorno che non ti aspetti: i jeans decorati anni 2000 sono la tendenza del momento

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Beyoncé

Vi ricordate i look appariscenti delle celebrities che hanno dominato incontrastate negli anni Duemila? Mariah Carey, Destiny's Child, Christina Aguilera, Paris Hilton, Britney Spears: all'inizio del nuovo millennio tutte sfoggiavano dei look decisamente poco minimal, che però hanno influenzato un'intera generazione. Il crop top era d'obbligo, così come l'intimo in vista dai jeans, rigorosamente decorati con ogni tipo di applicazione stravagante: borchie, frange, strass all over, perline, gemme colorate, micro cristalli scintillanti. Proprio quel trend sembra stia tornando in auge.

Tornano di moda i jeans super decorati

Tutti la criticano eppure fatica a passare definitivamente di moda. L'estetica Y2K, che fa riferimento a ciò che era di tendenza nei primi anni Duemila, gode oggi di un grande successo. È un ritorno al passato che coinvolge non tanto gli adolescenti dell'epoca, ora più che trentenni, ma proprio la gen Z che in quegli anni veniva al mondo. Sono loro quelli maggiormente affascinati dal trend il cui rinnovato successo si deve ai social, alle passerelle, alle celebrities.

Heidi Klum

La moda degli anni Duemila si è nuovamente insinuata nel guardaroba, ripopolandolo di capi che 20 anni fa erano veri e propri must have. Scorrendo le foto delle celebrities di allora si nota quanto il denim fosse grande protagonista dei look, anche declinato in versione total denim, dalla testa ai piedi.

Blake Lively

I jeans sono un capo d'abbigliamento intramontabile, versatile, che piace a tutti, che si adatta a ogni fisicità: skinny,baggy, scuri o chiari, a vita alta o bassa, coi tasconi o magari strappati, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Ma per l'Autunno/Inverno 2024-25, sembra che la scelta più gettonata siano i jeans super decorati.

Jeans Diesel

Il trend per brillare in autunno

Negli ultimi look coyboy core di Beyoncé spiccano i jeans iperdecorati in stile anni Duemila. Ha contribuito al rinnovato interesse verso questo capo d'abbigliamento anche Taylor Swift , che li ha sfoggiati lo scorso febbraio durante il Super Bowl. Secondo Lyst, questo outfit ha causato un aumento del 331% nelle ricerche di questi pantaloni. Anche le Case di moda hanno intuito il loro potenziale, difatti i jeans con applicazioni vistose fatto la loro comparsa anche sulle passerelle. L'effetto gioiello, lo sparkling estremo, le paillettes bling blig: si cerca questo, per outfit scintillanti e preziosi con cui non passare inosservati.

Beyoncé

I jeans iperdecorati sono perfetti come look per un party, abbinati a un top colorato. Ma possono essere resi anche più casual, smorzandone un po' l'effetto con una felpa e un paio di sneakers. Sì a gioielli oversize per chi vuole davvero esagerare. La camicia dona un aspetto più glamour, mentre il blazer può essere il tocco per un look più formale. Insomma, ci si può sbizzarrire in base all'occasione e al mood del momento. Pronti a ripescare dall'armadio i vecchi jeans di 20 anni fa?