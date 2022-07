Alba Parietti col costume intero che lascia l’ombelico scoperto: “Foto ritocco zero” Alba Parietti è in vacanza a Formentera. Ha condiviso una foto (scattata dal nuovo compagno) senza filtri né ritocco.

A cura di Giusy Dente

Dopo Ibiza, Formentera: prosegue l'estate di Alba Parietti nelle isole Baleari. A Ibiza, dove possiede anche una villa con terrazza panoramica, ha festeggiato il compleanno assieme agli amici più cari e al nuovo compagno. Da alcune settimane, infatti, la conduttrice fa coppia fissa con Fabio Adami, che non poteva certo perdersi il party sulla spiaggia organizzato per celebrare i 61 anni. Ora la coppia si è invece spostata a Formentera ed è stato proprio il manager romano a scattare delle foto in costume alla compagna, condivise poi sui social: sono un inno alla bellezza senza filtri e senza età.

Alba Parietti a Formentera

Esistono due versioni di Alba Parietti, entrambe amatissime dal pubblico che ormai la segue e la supporta da anni. Da un lato i fan sono abituati a vederla ben truccata ed elegantemente vestita in tv, dove è sempre impeccabile. Dall'altro, sui social la conduttrice ama mostrarsi anche in vesti più naturali, in tuta o pigiama, struccata e senza filtri. Non sente l'esigenza di piacere a tutti i cosi, non è ossessionata dalla propria immagine, quindi così come ama curare i look agli eventi o nei programmi televisivi, allo stesso modo sa anche quando è il momento di prendersi una pausa e vivere la quotidianità in chiave acqua e sapone. "Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata" ha ammesso.

Le foto delle sue vacanze sono all'insegna della semplicità. La 61enne vive col proprio corpo un rapporto di estrema serenità e accettazione, di fierezza. Da qui scaturisce una grande fiducia in se stessa, quella di chi non si fa scalfire dai giudizi altrui, perché è perfettamente in equilibrio con la propria età e la propria immagine. Quando condivide una foto in costume specifica sempre l'assenza di filtri, trucco e ritocchini: si mostra esattamente così com'è.

Alba Parietti in costume senza filtri

Anche la nuova foto in bikini che arriva da Formentera è senza filtri e a scattarla è stata il compagno della conduttrice, che sta dando il meglio in quanto a look balneari passando dal trikini al due pezzi al costume intero. L'ultimo modello è di Bikini Lovers, modello Dea: fasce sul seno, schiena completamente nuda, ombelico scoperto, parte inferiore sgambata e con taglio a V. Costa 75 euro, ma al momento risulta sold out. "Foto ritocco zero" ha sottolineato orgogliosa.