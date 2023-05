La trasformazione di Alba Parietti: capelli lunghissimi per il debutto di Non sono una signora Alba Parietti è pronta a tornare in tv alla conduzione di “Non sono una signora”. Ha annunciato la data d’inizio sfoggiando un nuovo hair look.

A cura di Giusy Dente

Non sono una signora cantava Loredana Bertè. Ed è anche il nome dato al programma condotto da Alba Parietti, registrato diversi mesi fa e pronto ad andare finalmente in onda. Le cinque puntate dello show, infatti, sono pronte da tempo, ma il debutto dello show è stato continuamente rimandato. Inizialmente era previsto in primavera in seconda serata, ma è slittato. Adesso la 61enne ha ufficialmente comunicato sui suoi social la data d'inizio. Sarà la volta buona?

Alba Parietti torna in tv

Non sono una signora segna il ritorno di Alba Parietti alla conduzione. La 61enne ha tenuto tutti sulle spine, ma finalmente ha annunciato a fan e follower quando lo show sbarcherà in tv. La prima puntata andrà in onda il 29 giugno su Rai 2 in prima serata e non in seconda serata come si era inizialmente detto. Lo show ha avuto una storia travagliata in questi mesi e la stessa conduttrice non ha saputo fornire una spiegazione al continuo slittamento.

Se da un lato ha difeso l'azienda, dall'altro non ha potuto fare a meno di difendere anche se stessa e la propria professionalità. "Ho grande rispetto per quest’azienda e quindi credo che se vengono fatte certe scelte ci sarà un motivo. Allo stesso modo, però, ho a cuore il mio lavoro e quello delle persone che hanno partecipato al programma" ha spiegato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora.

Il nuovo hair look di Alba Parietti

Il nuovo programma di Alba Parietti è una sfida incentrata sul mondo della drag queen, che coinvolgerà anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Alba Parietti è entusiasta della nuova avventura televisiva e ha voluto festeggiare il ritorno alla conduzione con fan e follower. Ha condiviso una foto su Instagram, dove è molto attiva quotidianamente, ufficializzando la data della prima puntata dello show. Nello scatto ha un look nuovo, un outfit total black con gonna di pelle, body di pizzo con profonda scollatura, giacca oversize.

La novità sono i capelli: chioma corvina extra long per la 61enne, con meches color ciliegia. Si tratta sicuramente di una parrucca, utilizzata per rinfrescare l'hair look e renderlo più accattivante, data l'occasione speciale. Le parrucche sono una sua passione, ama usarle per le sue trasformazioni. Con una parrucca a caschetto con frangia è diventata Tokyo de La casa di carta, con una color argento leggermente mossa ha imitato Drusilla Foer.