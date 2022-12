Alba Parietti irriconoscibile con i capelli bianchi: il motivo della drastica trasformazione Alba Parietti ha ancora una volta cambiato look ma questa volta ha puntato su un colpo di testa davvero estremo. È apparsa irriconoscibile con i capelli bianchi e il caschetto: ecco perché lo ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Alba Parietti potrà pure aver superato i 60 anni ma continua a essere un’indiscussa icona di bellezza. Lo dimostra ogni volta che torna in tv, dove non perde occasione per mettere in mostra fascino e splendore che da sempre la contraddistinguono. Negli ultimi giorni è finita ancora una volta al centro delle attenzioni dei media, il motivo? I suoi continui cambi look. Se fino a qualche settimana fa sfoggiava dei fluenti capelli lunghi e biondi, di recente ha detto addio alle extension ed è tornata alla sua chioma naturale, ovvero cortissima e leggermente più scura. Ieri sera, però, ha rivoluzionato ancora l’hair style, apparendo irriconoscibile.

Perché Alba Parietti ha i capelli bianchi

Ieri sera Alba Parietti sui social ha sorpreso i fan con un hair look davvero inedito. Al motto di “Che sorpresa vi sto preparando?”, si è immortalata in primissimo piano con degli insoliti capelli bianchi ondulati e a caschetto. Il motivo di questa improvvisa rivoluzione? Questa volta la passione per i colpi di testa sopra le righe non c’entra nulla, semplicemente è stata tra gli ospiti del programma di Rai 2 presentato da Drusilla Foer, L’almanacco del giorno, e per l’occasione ha pensato bene di replicare lo stile della "padrona di casa" nei minimi dettagli. Si è presentata in studio come la sua fotocopia, tanto che era quasi impossibile distinguerle al primo sguardo.

Drusilla Foer e Alba Parietti

Alba Parietti in versione Drusilla Foer

Al di là dell’acconciatura, infatti, Alba ha imitato anche lo stile e il make-up di Drusilla. Linea di eye-liner marcata e rossetto nude sui toni del rosso, giacca total black e camicia bon-ton col fiocco intorno al collo: la Parietti ha studiato attentamente l’immagine della conduttrice, dando vita a una imitazione impressionante. Dopo questo siparietto comico starà pensando di dire addio alle tinture e di sfoggiare il caschetto bianco anche nella vita “normale”? L’unica cosa certa è che la showgirl sta bene in ogni versione, anche con la chioma argentata.