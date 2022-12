Alba Parietti cambia look: “So resistere a tutto tranne alla tentazione del capello lungo” Prima di partire per Courmayeur Alba Parietti si è recata da Federico Fashion Style per un cambio look: non ha resistito alla tentazione delle extension.

A cura di Giusy Dente

Ultime ore milanesi, per Alba Parietti, che come di consueto è pronta per Courmayeur. La conduttrice ogni anno trascorre sulla neve il Capodanno: possiede una residenza lì, in cui trascorre i momenti di relax e di festa in diversi periodi dell'anno, sia in inverno che in estate. Prima della partenza, però, si è concessa un momento di restyling e ha scelto il suo hair stylist di fiducia per dare una rinfrescata al look.

Alba Parietti cambia look

Di recente Alba Parietti ha cambiato look diverse volte, giocando con la chioma. In vista del debutto su Rai 2 col programma Non sono una signora, ha dato un tocco nuovo alla sua immagine applicando delle extension. Per farlo si è rivolta a Federico Fashion Style: frequenta da anni il suo salone, è una delle clienti più affezionata del parrucchiere delle star. Difatti proprio da lui è tornata, a distanza di circa un mese, per un'altra drastica trasformazione.

Ha detto addio alle ciocche lunghe tornando all'acconciatura delle "origini", un pixie cut scalato, con sfumature bionde tra il castano scuro. Ma per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, la conduttrice non ha rinunciato alla tentazione di fare di nuovo un salto dall'amico hair stylist.

La conduttrice ama i capelli lunghi

La giornata di restyling di Alba Parietti prima della partenza verso Courmayeur, è culminata con un salto nel salone di Federico Fashion Style. La conduttrice non ha resistito a lungo coi capelli corti ed è tornata dall'amico parrucchiere per dare un tocco nuovo all'acconciatura e la decisione è caduta sulle extension. La Parietti ne è una fan e ama particolarmente i capelli lunghi. "So resistere a tutto tranne che alla tentazione del capello lungo" ha scritto su Instagram, mostrando a fan e follower la trasformazione: lunghe ciocche bionde con due ciuffi più corti davanti, per incorniciare il viso. Col nuovo look la conduttrice è pronta per accogliere il 2023.