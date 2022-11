Alba Parietti cambia look con le extension: “Trasformarsi è il gioco più divertente del mondo” Alba Parietti ha stravolto il suo hair look. Era andata da Federico Fashion Style per “una spuntatina” ed è uscita dal salone con le extension!

A cura di Giusy Dente

"Oggi ero venuta qua con le idee poco chiare" ha esordito Alba Parietti sui social, mostrandosi assieme al suo hai stylist di fiducia. "Si vede il risultato! Una spuntatina!" le ha fatto ironicamente eco Federico Fashion Style, suo amico di vecchia data a cui affida la chioma in tutte le occasioni importanti o per una coccola. La conduttrice sta per tornare in tv con un nuovo programma: sarà su Rai 2 a dicembre con Non sono una signora. Forse proprio in vista di questo debutto imminente ha scelto di dare un tocco nuovo alla propria immagine.

Alba Parietti: amore e lavoro a gonfie vele

La 61enne è attivissima quotidianamente sui social, dove è solita condividere momenti di vita professionale o attimi con le persone care. A fan e follower ha anche presentato ufficialmente il nuovo compagno: la conduttrice da diversi mesi è legata a al manager romano Fabio Adami, che le ha restituito fiducia nell'amore dopo 8 anni da single. L'uomo è uno delle presenze più costanti e ricorrenti ormai, nei suoi post su Instagram. Ma nella vita di Alba Parietti non va a gonfie vele solo l'amore. Anche sul fronte lavorativo ci sono novità entusiasmanti in arrivo.

C'è in ballo un nuovo progetto Rai pronto al debutto in prima serata e la conduttrice si sta preparando al meglio. Il programma Non sono una signora la vedrà alle prese col mondo delle drag queen, tra esibizioni, make-up e sfilate. Diversi personaggi si metteranno in gioco trasformandosi in drag queen, rendendosi irriconoscibili con l'aiuto di un team di esperti: toccherà agli opinionisti in studio indovinare la loro identità. Ha già portato fan e follower con sé dietro le quinte: ora ha mostrato loro la sua trasformazione in fatto di hair style.

Alba Parietti elogia la trasformazione

In vista di un programma dedicato alla trasformazione, anche Alba Parietti ha deciso di mettersi in gioco in prima persona e di dare un tocco nuovo alla propria immagine. Su Instagram ha svelato il nuovo hair look. L'artefice è l'amico nonché parrucchiere di fiducia Federico Fashion Style. Forse si era recata da lui con le idee poco chiare, fatto sta che la "spuntatina" che aveva in mente all'inizio si è ben presto trasformata in qualcosa di completamente diverso! La conduttrice è uscita dal salone con una chioma più lunga, merito dell'applicazione delle extension. Su Instagram ha commentato: "Trasformarsi è il gioco più divertente del mondo".