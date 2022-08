Emily Ratajkowski cambia look: lunghe extension ai capelli dopo la fine del matrimonio Emily Ratajkowski cambia look. Mentre si susseguono le voci sulla fine del suo matrimonio, lei debutta su Instagram con delle extension extra long.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski ricomincia dai capelli. La modella ha deciso di cambiare immagine e rivoluzionare un po' il suo aspetto. Si dice che sia sempre un salto dal parrucchiere, il primo step per una nuova vita. Forse nel suo caso è realmente così. La 31enne è in un momento delicato: infatti sembra sia in corso la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard. Il produttore sarebbe reo di molteplici tradimenti. I due si sono sposati a sorpresa nel 2018: un matrimonio lampo, considerato che si frequentavano da appena due settimane. A marzo 2021 è nato il figlio Sylvester. L'amore e il matrimonio sembrerebbero giunti al capolinea e la Ratajkowski, che a quanto pare non porta più la fede al dito, ha ben pensato di cambiare hair look.

Nuovi capelli, nuova vita

La modella ha debuttato su Instagram con un nuovo look, indossando un abitino nero aderente e senza maniche,. La novità riguarda i capelli: ha applicato delle extension per allungarli. Solitamente la sua chioma castana è più corta di alcuni centimetri, le arrivano poco al di sotto delle spalle. Il nuovo look arriva in un momento delicato, in cui si inseguono pettegolezzi, voci e speculazioni sul suo matrimonio. Conferme ufficiali dai diretti interessati ancora non sono arrivate. La famosa modella, però, si è palesata con un "like" sotto al Tweet di un utente che scriveva in sua difesa, dicendosi in credulo che proprio lei fosse stata tradita dal marito.

Forse la 31enne ha deciso di cambiare look per dare una svolta alla sua vita, darle un nuovo corso, proprio come fatto da altre colleghe prima di lei. Gigi Hadid è passata drasticamente al biondo platino dopo essersi separata da Zayn Malik; ben più estrema Camila Cabello che si è tinta i capelli di verde dopo la rottura Shawn Mendes. Insomma, in molte hanno cambiato look dopo aver terminato un relazione. Emily Ratajkowski non è né la prima né l'ultima.