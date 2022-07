“Emily Ratajkowski ha chiesto il divorzio a Sebastian Bear-McClard che l’ha tradita” “È un imbroglione seriale”, racconta una fonte vicina alla modella a Page Six. “È disgustoso”. A lanciare i sospetti è il fatto che già da diversi giorni Emily Ratajkowski è stata sorpresa e fotografata senza la fede nuziale al dito.

A cura di Giulia Turco

Gira voce che Emily Ratajkowski abbia chiesto il divorzio a Sebastian Bear-McClard per via di un tradimento da parte di lui. Lo conferma una fonte vicina alla modella a Page Six. Dopo quattro anni di matrimonio e il piccolo Syvester nato a marzo 2021, sembra che la coppia stia seriamente prendendo in considerazione di lasciarsi. Ad accendere i riflettori sulla presunta crisi è il magazine americano che parla non sono di possibili tradimenti da parte di Bear-McClard, ma anche di un anello sparito dal dito della topmodel.

Emily Ratajkowski non porta più la fede al dito

“È un imbroglione seriale”, conferma la fonte al magazine a proposito del produttore. “È disgustoso”. A Page Six tuttavia risulta che la richiesta di divorzio da parte della modella non sia ancora stata formalizzata. A lanciare i sospetti è il fatto che già da diversi giorni Emily Ratajkowski è stata sorpresa e fotografata senza la fede nuziale al dito. Nella giornata di giovedì 14 luglio nello specifico i paparazzi l’hanno intercettata mentre usciva per una passeggiata insieme al figlio di 1 anno a New York City. Come fa notare Page six, il marito 41 enne appena un giorno prima è stato pizzicato con la fede al dito. Il risultato? È che il gossip ci ha ricamato un’appassionante storia di tradimenti da parte di lui e di prese di posizione per la topmodel.

Sui media americani aria di divorzio per Ratajkowski e McClard

A gettare benzina sul fuoco poi ci ha pensato la comica e influenze Claudia Oshry che nel corso del podcast The Morning Toast ha affermato che i due sarebbero al capolinea della loro storia d’amore, contornata col matrimonio 4 anni prima avvenuto in segreto in un tribunale di New York. “È praticamente noto che suo marito l’ha tradita e che stanno chiedendo il divorzio”. Gli agenti della coppia per il momento non sarebbero rintracciabili per una conferma o una smentita, fa sapere Page Six.