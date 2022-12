Alba Parietti cambia look: addio alle extension, ora sfoggia un taglio corto e scalato Alba Parietti potrà avere pure 61 anni ma continua a essere icona di bellezza. Da qualche giorno a questa parte ha cambiato look, ha detto addio alle extension ed è tornata al taglio corto.

A cura di Valeria Paglionico

Alba Parietti è tra le showgirl più amate del nostro paese e, nonostante abbia raggiunto i 61 anni, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Lo dimostra ogni volta che appare in tv per ospitate varie e, come se non bastasse, anche sui social è super attiva. È proprio sul profilo Instagram che documenta regolarmente la sua quotidianità tra selfie allo specchio e foto con gli amici. Negli ultimi giorni, inoltre, ha cambiato drasticamente look. Sarà perché voleva aggiungere un tocco di novità alle feste natalizie o perché semplicemente aveva voglia di rivoluzione, ma la cosa certa è che ha stravolto la sua acconciatura: ecco le foto dei "nuovi" capelli.

Alba Parietti in trench di pelle e parigine

Dai primi anni di carriera a oggi Alba Parietti ha dimostrato più volte di essere la regina delle provocazioni e la cosa non è assolutamente cambiata dopo i 60 anni. Di recente sui social ha posato in una versione super audace con tanto di didascalia "So resistere a tutto … ma non a fare provocazioni … e amare un uomo solo". La showgirl si è infatti scattata un selfie allo specchio con indosso un impermeabile di pelle annodato in vita: ha guardato dritto in camera e ha alzato la gamba per mostrare la parigina nera che ha messo in risalto le gambe lunghe e snelle. In quanti direbbero che ha superato i 60 anni? Nonostante l'avanzare dell'età continua a essere meravigliosa e sensuale.

Alba Parietti in trench e parigine

Il nuovo hair look di Alba Parietti

A fare la differenza nel look di Alba Parietti sono stati i capelli: se fino a qualche giorno fa sfoggiava delle maxi extension biondo platino, ora le cose sono cambiate. A pochi giorni dalle feste ha fatto visita al parrucchiere e ha detto addio alle ciocche lunghe e artificiali, tornando alle "origini". Oggi la showgirl sfoggia un adorabile pixie cut scalato con dei ciuffi più corti che le cadono sui lati del viso. Non ha rinunciato alle sfumature bionde, perfettamente mixate con il suo castano scuro naturale. Insomma, la Parietti non ha paura di rinnovarsi e di certo nei prossimi mesi continuerà a riservare moltissime sorprese ai fan in fatto di stile.