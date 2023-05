Alba Parietti: “Quando andrà in onda Non sono una signora? Magari a Ferragosto e faremo il 90%” Alba Parietti ironizza a proposito dei continui rinvii subiti dal suo “Non sono una signora”, programma registrato per Rai2 che sarebbe dovuto andare in onda a novembre, prima di essere temporaneamente sospeso dal palinsesto.

A cura di Stefania Rocco

Quando andrà in onda Non sono una signora, il programma in cinque puntate registrato da Alba Parietti per la prima serata di Rai2? Se lo chiede il pubblico della rete, cui il format era stato annunciato, ma soprattutto se lo chiedono la conduttrice e la sua squadra di lavoro, colti di sorpresa di continui rinvii del programma. Ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, Parietti ha provato a spiegare i motivi delle continue modifiche in palinsesto subite dal format. In realtà, lei stessa non svela la ragione celata dietro i vari rinvii.

Alba Parietti: “Dicono che Non sono una signora andrà in onda in seconda serata”

“Lo abbiamo registrato a ottobre, doveva andare in onda a novembre, poi a dicembre, poi a febbraio, poi a marzo e ora vedremo…”, ha dichiarato Alba Parietti a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Si tratta di 5 puntate già pronte, specifica la presentatrice, manca solo la data di messa in onda: “Si, è tutto già registrato, di attualità non c’è nulla per fortuna. È un programma molto leggero, divertente e per nulla morboso, dove l’arte delle drag è trattata come forma di arte e non in modo macchiettistico”. Ancora ignota la collocazione di Non sono una signora, inizialmente previsto per la prima serata: “Sono 5 puntate, qualcuno mi dice che diventeranno secondo serate, altri che resteranno prime serate, vedremo, magari andranno in onda a ferragosto e faremo il 90% di ascolti…”. E sulla ragione dei continui rinvii, Parietti ironizza: “Forse perché è troppo bello, ce lo vogliono dare un po’ alla volta. Scherzi a parte io lavoro per la Rai da circa 40 anni, ho grande rispetto per quest’azienda e quindi credo che se vengono fatte certe scelte ci sarà un motivo. Allo stesso modo, però, ho a cuore il mio lavoro e quello delle persone che hanno partecipato al programma”.

Non sono una signora non andrà in onda nemmeno a maggio

L’ultimo slittamento subito da Non sono una signora risale proprio a qualche ora fa. Diversamente da quanto annunciato dalla direzione intrattenimento Prima Time a marzo, secondo cui il programma sarebbe andato in onda a partire dal 16 maggio 2023, il format di Alba Parietti potrebbe subire l’ennesimo slittamento. Da palinsesto, il 16 maggio in prima serata su Rai2 sarebbe previsto un film della serie Crossword Mysteries.