Lo show di Alba Parietti sulle drag queen slitta ancora, lo sfogo di Vanessa Van Cartier “Non sono una signora”, lo show di Alba Parietti sulle drag queen, non ha ancora una data di messa in onda. A parlare del continuo slittamento è stata Vanessa Van Cartier, drag e giudice della trasmissione, che si è sfogata additando la politica che avrebbe bloccato il programma.

A cura di Ilaria Costabile

Lo show dedicato alle drag queen, Non sono una signora, che sarebbe dovuto andare in onda su Rai2 condotto da Alba Parietti, ancora non trova una sua collocazione. Il programma, dopo vari slittamenti, sarebbe dovuto arrivare in tv a maggio, ma al momento sembra sia ancora lontana una programmazione che lo includa nel palinsesto. Intanto, a parlare seppur indirettamente della questione, è stata Vanessa Van Cartier, drag queen e giudice della trasmissione che su Instagram ha scritto un lungo messaggio, rivolto ad "un'Italia con più amore"

Lo sfogo di Vanessa Van Cartier

Un messaggio chiaro e dietro al quale Vanessa Van Cartier non si nasconde ma, anzi, esplicita il suo dissenso nei confronti di un sistema che non premia l'emancipazione e che, invece di guardare avanti, restano fermi sulle loro convinzioni e ovviamente non poteva mancare una menzione all'attuale classe politica italiana:

L’Italia, uno dei paesi più belli al mondo! Conosciuta per la storia, l’architettura, la moda il cibo, il talento. Un paese con cittadini meravigliosi Un paese dove purtroppo molte persone soffrono per colpa di “persone” che non hanno cuore! Persone che non guardano avanti e che vorrebbero che la storia si ripetesse! Lezioni vanno imparate ma purtroppo c’è chi gode a far danni dai più piccoli fino ai più grandi! Un paese dove la politica dovrebbe migliorare il futuro invece di peggiorarlo! Una politica che fa smettere di sognare e che si attacca a tutto ciò che non dovrebbe toccare è una politica con uno spirito scuro!

La stoccata alla politica e il blocco del programma

Lo sfogo continua e si rivolge sempre di più a chi, invece di promuovere l'apertura, tende a frenare e chiudere le porte a chi si fa testimone di una condizione di vita diversa dall'ordinarietà. Ed è nella seconda parte del messaggio che l'artista sottolinea come sembra sia stata una decisione piovuta dall'alto quella di bloccare la messa in onda del programma di cui lei stessa era giudice:

La vita deve essere colorata a colori non in nero! Una politica che ama tener le persone legate. Una politica che vuole cancellare l’esistenza di una comunità colorata! Una politica che licenzia persone Lgbtqiplus perché non fanno parte della “loro normalità!” Una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens! Parlo alla mia comunità di non perdere mai la speranza. Non abbandoneremo mai i nostri colori! Luce è vita! Bisogna aver pazienza. Tutto cambierà. Siate fieri di chi siate! Camminiamo a testa alta e sorridiamo sempre perché il sorriso e’ l’arma più forte che esiste. Non combattiamo con la violenza ma combattiamo con il calore e l’amore che abbiamo da offrire! Vvb! Vanessa Van Cartier.

Alba Parietti sulla messa in onda di Non sono una signora

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Alba Parietti aveva dichiarato di non voler parlare del programma perché non c'era ancora l'ufficialità, ma non si è tirata indietro nel parlare di come sia stato costruito "Non sono una signora":