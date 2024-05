Come coprire la ricrescita dei capelli bianchi: l’ombretto per capelli virale su TikTok

video suggerito

Non solo make-up elaborati: su TikTok trovano spazio anche trucchetti facile e veloci alla portata di tutti, adatti a un vasto pubblico, composto anche da persone poco pratiche con polveri, colori e pennelli. Direttamente dalla piattaforma arriva il beauty trick perfetto per chi è stanco di combattere con la ricrescita e non sa come gestire i capelli tra una tintura e l'altra, quando inizia a fare la sua comparsa il temuto bianco o grigio, all'altezza delle radici. La soluzione è l'ombretto per capelli da sfumare all'attaccatura. Risulta perfetto anche in caso di comparsa dei primi capelli bianchi, quando si notano soltanto poche ciocche più chiare sulla testa e non si vuole procedere con una tintura completa. Ma si può usare anche per creare volume quando si realizzano dei raccolti e si vuole scurire le radici intensificando l'effetto. Ovviamente, non è una soluzione definitiva: va via con lo shampoo.

Come scegliere la tonalità adatta ai propri capelli

Sui capelli scuri, la ricrescita bianca può essere un problema: la differenza con la base risulta particolarmente evidente a colpo d'occhio. Come fare quindi tra una tintura e l'altra? La soluzione è l'ombretto per capelli. La scelta del colore va fatta orientandosi su nuance più chiare, proprio come si fa quando si sceglie una matita con cui riempire le sopracciglia. Sia su capelli neri che castani, quindi, meglio puntare sempre su una tonalità leggermente più chiara, un sottotono che possa abbinarsi bene al colore naturale del pelo.

Quale pennello usare per sfumare il colore sui capelli bianchi

Il prodotto si può applicare col tradizionale pennello, perfetto per sfumare bene il prodotto e non farlo accumulare nella zona della riga dell'attaccatura. Si può usare anche un ombretto in penna o addirittura un eyeliner in penna per delineare alcuni punti in modo più preciso, proprio come se si volesse ricreare la tecnica pelo-pelo. In questo caso, però, risulta essenziale procedere poi comunque con un'operazione di sfumatura, magari con un pennellino per mascara che serve a dare un effetto uniforme e senza chiazze più scure.

La spugnetta per chi vuole un colore più intenso sulle radici

Per chi volesse un risultato più strong, l'ideale è procedere con l'applicazione dell'ombretto con una spugnetta per make-up inumidita da picchiettare alla radice. La spugnetta garantisce un effetto finale meno sfumato e graduale, più marcato e deciso, sicuramente molto coprente perfetto soprattutto per le chiome più scure. Stratificando l'applicazione si intensifica anche il colore.