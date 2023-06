Salma Hayek, primo piano senza trucco né filtri per normalizzare rughe e capelli bianchi “Io che mi sveglio e conto quanti capelli bianchi e rughe mi hanno rovinato la festa stamattina” ha scritto Salma Hayek, che non teme di mostrarsi senza filtri.

A cura di Giusy Dente

A 56 anni, con una carriera da attrice, regista, produttrice alle spalle e una famiglia, Salma Hayek è una donna realizzata e fiera di sé. Col passare del tempo ha sviluppato un rapporto consapevole con se stessa e il proprio aspetto fisico: l'avanzare dell'età è qualcosa su cui ha avuto modo di riflettere molto, ma affrontandolo con sicurezza. Come altre colleghe del mondo del cinema, anche lei ha scelto di non stravolgere la propria immagine, preferendo essere coerente e autentica. Si prende cura di sé, ma senza esagerare col make-up e senza far ricorso a ritocchini. Ovviamente questa filosofia è in controtendenza con quanto si vede a Hollywood. È un sistema dove superata una certa età sembra non esserci più posto per le donne, vittime del cliché della donna eternamente giovane, che deve assecondare necessariamente lo guado maschile. Lo ha denunciato anche Sharon Stone. Salma Hayek invece ha accettato l'invecchiamento come parte integrante del percorso, non lo considera una "macchia" da nascondere o camuffare a ogni costo. Ecco perché, come altre attrici diventate icone di age positivity (Sharon Stone ma anche Andie MacDowell) ha abbandonato l'ideale della perfezione. Si ama e si accetta così com'è, capelli bianchi e rughe compresi.

Salma Hayek normalizza l'età che avanza

Ai visi senza pori, coperti di strati e strati di make-up, con zigomi liftati e pelle compatta senza alcun accenno di "imperfezione", Salma Hayek preferisce un viso naturale e autentico, che racconta realmente una storia. Il suo viso racconta di 30 anni nel mondo dello spettacolo tra cinema e tv, come attrice, produttrice e regista. Racconta di una famiglia a cui è molto legata, con cui spesso sfila sui red carpet di prestigiosi eventi: il marito François-Henri Pinault e loro figlia Valentina. Racconta di una donna che non lascia che sia un numero, quello dell'età, a rappresentarla.

Come tutte quelle della sua età ha alcuni capelli bianchi, ha le rughe, ma non sono un'ossessione, da nascondere e coprire a tutti i costi. Li esibisce fiera perché non è schiava della perfezione: lei se ne frega. "Io che mi sveglio e conto quanti capelli bianchi e rughe mi hanno rovinato la festa stamattina" ha scritto in un post. Allegata, c'è una foto in primo piano: sulla fronte si notano alcuni capelli bianchi e alcune rughe, che non ha avuto alcun timore di mostrare. Nei commenti i fan si sono congratulati per la sua bellezza naturale senza età.