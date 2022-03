Salma Hayek alle sfilate parigine con le figlie: Valentina in total black, Mathilde in denim La Paris Fashion Week è questione di famiglia, per Salma Hayek. L’attrice era presente alla sfilata di Balenciaga assieme al marito François-Henri Pinault e alle figlie Valentina e Mathilde, entrambe appassionate di moda.

A cura di Giusy Dente

in foto: Salma Hayek con le figlie alla Paris Fashion Week

Salma Hayek ha preso parte alla sfilata di Balenciaga della Paris Fashion Week assieme al marito François-Henri Pinault e alle figlie Valentina (14 anni) e Mathilde (21 anni). Assenti i due figli maschi, il 24enne François e il 15enne Augustin. L'evento è diventato insomma di famiglia, ma non è la prima volta che le celebrities preferiscono partecipare alle kermesse importanti assieme ai propri cari. Angelina Jolie alla premiere italiana del film Eternals (alla Festa del Cinema di Roma) ha sfilato con le figlie Zahara e Shiloh. Jodie Foster era a Cannes con la moglie: hanno sfilato mano nella mano sul red carpet. Nel caso della Hayek si tratta di un'abitudine piuttosto consolidata, visto che non è la prima volta che la vediamo in un'occasione glamour in compagnia delle figlie, di cui è molto fiera.

Chi sono Valentina e Mathilde Pinault

Salma Hayek e François-Henri Pinault (presidente e amministratore delegato di Kering che rappresenta diversi brand di lusso) sono sposati dal 2009. La loro è una famiglia allargata, perché quando nel 2006 è nata la figlia Valentina Paloma, l'imprenditore era già padre. I figli François e Mathilde sono nati rispettivamente nel 1997 e nel 2001 dal precedente matrimonio con Dorothée Lepère, mentre Augustin James è nato nel 2006 da una relazione con la top model Linda Evangelista.

in foto: Mathilde Pinault, Francois–Henri Pinault e Salma Hayek alla premiere di House of Gucci a Londra

Sia Valentina che Mathilde hanno spesso accompagnato la mamma a eventi importanti. La prima era presente alla premiere di Eternals sa Los Angeles e a Londra. La seconda, invece, era alla premiere londinese di House of Gucci. La seconda oltre a essere molto attiva sui social è un'amazzone, ma oltre ai cavalli ama anche la moda. Intervistata da Vanity Fair ha confidato appunto: "Al momento mi concentro sullo studio e sui cavalli. Della moda mi attira il suo raggio d’azione sulla cultura e sulla società. Sono interessata, per esempio, a quello che sta succedendo a un brand come Balenciaga, al suo potere catalizzatore".

in foto: Salma Hayek e Valentina Pinault alla premiere londinese di Eternals

Di entrambe le ragazze si sa poco della vita privata: i genitori le hanno sempre protette da eccessive intromissioni mediatiche. La stessa Hayek condivide pochissime foto sul suo account in loro compagnia, della vita privata quotidiana. Alla sfilata di Balenciaga le due sorelle hanno preso parte con due look molto diversi.

in foto: Valentina Pinault allo show di Balenciaga

Valentina ha scelto un look total black, elegante ma giovanile, perfetto per una ragazza della sua età: maglioncino a costine, minigonna, collant e décolleté col logo della Maison in evidenza. Viceversa, Mathilde ha optato per il total denim.