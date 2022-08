Elettra Lamborghini si gode la Sicilia, in spiaggia sfoggia il bikini da oltre 400 euro Dopo il concerto in provincia di Catania, Elettra Lamborghini si è concessa un po’ di relax in spiaggia con un look balneare griffato.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Fendi

Prima il dovere e poi il piacere: Elettra Lamborghini è volata in Sicilia, per l'ennesimo concerto di queste settimane impegnative e poi si è concessa un po' di relax tra spiaggia e mare. La cantante si sta esibendo da nord a sud del Paese, è la protagonista di questa estate col suo tormentone Caramello, realizzato assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo. Di recente è stata prima a Firenze, uno show in cui ha sfoggiato un sexy body-perizoma impreziosito da frange; poi a Rimini è stata ospite di una tappa del Tim Summer Hits e qui ha osato con un altro body-perizoma con maxi scollatura; infine si è esibita anche a Gallipoli, con un altro sexy look total pink.

Elettra Lamborghini in Sicilia

Sull'isola, la Twerking Queen è stata protagonista di un concerto ad Adrano, in provincia di Catania. Qui ha come sempre scelto un outfit audace e sexy, in perfetto stile Lamborghini. Il capo must dei suoi look da concerto è il body-perizoma. Stavolta ha optato per un modello lilla sgambato, con maxi scollatura a goccia, pancia scoperta e dettaglio gioiello.

Ha stupito tutti con un nuovo hair look, abbinato proprio al colore del body: ha sfoggiato degli inediti capelli lilla! Probabilmente si trattava di una parrucca o semplicemente di una colorazione momentanea, visto che poche ore dopo sui social è tornata in versione castana.

Il bikini di lusso di Elettra Lamborghini

Visti i numerosi impegni di questa estate, Elettra Lamborghini non è ufficialmente in vacanza. I concerti la stanno tenendo molto occupata e la stanno anche facendo viaggiare molto. Lo stesso discorso vale per suo marito Afrojack. I due, però, riescono sempre a far conciliare i loro impegni, trasformando anche i momenti di lavoro in occasioni per stare insieme, rilassarsi e divertirsi. Proprio in concomitanza di uno show di lui in Grecia, la cantante lo ha raggiunto e hanno trascorso qualche giorno a Mykonos: qui hanno alloggiato in uno splendido hotel con vista mozzafiato sul mare.

in foto: bikini Fendi

Ora in Sicilia, la 28enne ne ha approfittato per godere del sole e del mare dell'isola. Dopo il concerto infatti si è rilassata in spiaggia. Ha scelto un look balneare griffato. Dopo quello rosso di Versace con cui ha inaugurato il 2022, ha scelto un bikini firmato Fendi. Il due pezzi celeste, composto da top a triangolo e slip con laccetti sui fianchi, presenta motivo FF jacquard all over. Il modello è double-face: infatti presenta un rifinitura interna a contrasto e motivo jacquard FF canvas in marrone. Costa 410 euro.