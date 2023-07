Elettra Lamborghini, look rosso fuoco con iniziale: inaugura il tour in body e calze a rete È partito da Sassuolo l’Elettraton Tour di Elettra Lamborghini. Per l’occasione sexy look fiammante.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

Elettra Lamborghini ha davanti a sé un'altra estate ricca di appuntamenti e fitta di impegni. L'anno scorso era stata in tour per settimane assieme a Rocco Hunt: i due avevano firmato uno dei tormentoni del 2022, dal titolo Caramello. Stavolta, invece, l'avventura è in solitaria. La cantante, infatti, ha rilasciato un nuovo album e si appresta a esibirsi in diversi concerti, da nord a sud del Paese. La prima tappa, quella inaugurale, dell'Elettraton Tour, si è svolta a Sassuolo. La Twerking Queen è salita sul palco in splendida forma e ha iniziato in grande stile questa avventura musicale.

Elettra Lamborghini in tour

A distanza di circa due mesi dall'uscita del nuovo album, Elettra Lamborghini è in tour. Ha organizzato per i suoi fan una serie di appuntamenti in tutt'Italia, tappe che la porteranno in tante città nelle prossime settimane. Ha dato il via alla serie di concerti a Sassuolo: poi si esibirà a Igea Marina, Merano, Orosei, Ladispoli, Villacidro, San Leone, Delianuova, Tottea, Pattada e Campanedda.

Si è preparata a lungo per questo tour, per poter regalare ai suoi fan uno spettacolo memorabile. Ha intensificato moltissimo gli allenamenti, preparando coreografie da eseguire sul palco assieme ai ballerini. Prove dopo prove ha perso molto peso, regolarizzando anche l'alimentazione, così da essere in forma ma soprattutto in salute. Per l'Elettraton Tour la cantante ovviamente ha voluto che fosse tutto perfetto, non solo dal punto di vista delle coreografie.

Un ruolo importante lo giocano i costumi, che sceglie con cura affinché la rispecchino in pieno e portino sul palco una ventata di allegria e sensualità. Anche stavolta si è affidata a Cristoforo Vizzini. Il fashion designer (che cura spesso i look anche di Silvia Toffanin e Federica Panicucci) è una vecchia conoscenza: proprio lui ha firmato i look dei concerti della scorsa estate. Suo era il body rosa bubblegum effetto rete con lingerie in vista, la sexy tutina total silver effetto metallizzato, l'audace body super sgambato con anelli e dettagli cut-out.

Stavolta per il debutto a Sassuolo, il designer ha pensato per Elettra Lamborghini è un fiammante look rosso fuoco: body con scollatura all'americana tempestato di micro strass, guanti con frange e dettagli scintillanti, cintura sottile in vita con grossa E centrale: è ovviamente l'iniziale della cantante. In abbinamento, un paio di stivaletti dello stesso colore e, per un cambio look veloce, un paio di pantaloni-gambali con frange effetto cow girl. Con quali outfit la cantante stupirà il pubblico nelle prossime date del tour?