Elettra Lamborghini criticata per i chili persi: “Troppo magra? Io sto bene, fate pace col cervello” Elettra Lamborghini è stata presa di mira sui social per via del suo fisico: la cantante ha perso 7 chili grazie all’allenamento e a un’alimentazione corretta. C’è però chi la accusa di essere troppo magra. “Nessuna magia,nessuna stron*ata. Fatevi i ca**i vostri”.

A cura di Elisabetta Murina

Elettra Lamborghini è stata presa di mira dagli hater per via del suo fisico. La cantante si è mostrata sui social in costume, soddisfatta dei risultati ottenuti in questi mesi, durante i quali ha perso 7 chili seguendo un'alimentazione corretta e facendo attività fisica. Tra i suoi follower, però, c'è chi la critica e crede abbia perso peso in modo sbagliato e sia troppo magra

Lo sfogo di Elettra Lamborghini sul peso

Elettra Lamborghini ha deciso di rispondere a coloro che, sui social, sostengono sia dimagrita con creme e diete miracolose, chiarendo al contrario di essersi allenata e aver mangiato correttamente con costanza:

Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale. Nessuna magia nessuna lipo nessuna stron*ata. Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno, Nessuna scusa anche la sera piuttosto non uscivo o mi svegliamo. Ho sudato? Sì, tanto! Avrei voluto magnarme una torta? Si più di una volta.

La cantante ha poi spiegato il motivo che l'ha portata a perdere peso, sia estetico che funzionale, per ritrovare una maggiore energia anche nel lavoro:

L'ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di 1 ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della "ciccia" in foto anche quando sono sempre stata pesoforma, ora che ho qualche chiletto in meno so troppo magra, fate face col cervello! Io mi vedo fighissima ma a parte questo, fisicamente ho una energia che non ho mai avuto.

Il messaggio di Elettra Lamborghini: "L'importante è stare bene con se stessi"

Elettra Lamborghini ha chiarito di essere sempre stata normo peso e che il punto importante, per lei, è che ognuno si senta a suo agio con il proprio corpo, qualunque sia il peso: