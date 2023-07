Elettra Lamborghini: “Mi sento già mamma anche senza un figlio, basta col chiedermi se sono incinta” Elettra risponde ai suoi fan mettendo a tacere la curiosità di chi, per l’ennesima volta, la vorrebbe in dolce attesa. “È una domanda dolorosa ogni volta, smettetela con questa ossessione”, si sfoga. “Amo i bambini alla follia, ma si può essere madri anche senza averne uno”.

A cura di Giulia Turco

Elettra Lamborghini torna sul tema della maternità e respinge ancora una volta le ipotesi dei fan che la vorrebbero incinta. Come già chiarito di recente, per il momento la Twerking Queen non ha nessuna intenzione di avere figli, ma vuole godersi la vita di coppia con il marito Afrojack e concentrarsi Silla sua musica.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini sulla non gravidanza

“Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione!! Io AMO alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno…”, mette in chiaro Elettra in una Instagram Stories, mettendo a tacere per l’ennesima volta la curiosità dei fan che le chiedono a ripetizione e periodicamente se sia incinta. “Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane”, si sfoga la cantante.

Quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare… tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta.. Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno… Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve.

Rimandati i progetti di famiglia

Lo scorso maggio ha fatto chiacchierare un’intervista rilasciata da Elettra a Vanity Fair in occasione del lanci del suo secondo album, Elettraton. In quella circostanza aveva raccontato di star vivendo a pieno un momento d’oro della sua carriera, dopo aver attraversato un periodo buio dovuto a diverse difficoltà. Sul lato della vita privata invece continua a splendere il sole, la storia d’amore con Afrojack prosegue a gonfie vele e i due si sostengono l’un l’altro nella musica. Nessun pensiero ai figli però, come aveva già chiarito. “Ho paurissima all’idea di diventare mamma”, aveva ammesso parlando delle difficoltà del suo lavoro e del poco tempo a disposizione. “Un bambino vuole stare con la mamma e io in questo momento non ci penso. Non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi di partorire”.