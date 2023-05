Elettra Lamborghini: “Non invidio chi vive con 1500 euro. Un figlio? Non ho tempo né la testa” Elettra Lamborghini si racconta a Vanity Fair annunciando l’uscita del suo secondo album. “Guadagnare più di un medico che salva vite mi fa sentire in colpa, ma poi penso che non potrei rinunciare al mio stile di vita”. Poi ammette: “Diventare mamma mi fa paura, ma per ora non ci penso”.

Elettra Lamborghini è in uscita con il suo nuovo album dell’estate che si intitola Elettraton e che uscirà il prossimo 2 giugno. Sarà un’estate bollente per la cantante, che in autunno tornerà anche in tv dietro al bancone dei giudici di Italia’s Got Talent nella prima edizione in streaming su Disney +.

Elettra e lo stile di vita a cui non potrebbe più rinunciare

Oggi icona della musica e dei social, ha portato la sua simpatia in tv e anche sul palco del Festival di Sanremo, senza dimenticare che parliamo di una delle eredi di casa Lamborghini. Oggi, sposata da tre anni con il dj olandese Afrojack, si divide tra l’Italia e Miami, dove ama trascorrere i mesi invernali. D’altronde non le mancano le possibilità. “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola”, racconta in un’intervista a Vanity Fair.

“Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese, ma poi no, non invidio chi ci riesce”, riflette. “Magari sono i più felici al mondo con quella cifra, dipende dalle aspettative. C’è a chi non frega niente di diventare milionario”, continua. “Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, ma ai miei figli direi che i soldi non hanno valore. Anzi, mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva vite”.

A diventare madre per ora non ci pensa

Il suo matrimonio sembra andare a gonfie vele, ma non per questo si direbbe pronta ad accogliere un terzo in famiglia. “Ho paurissima all’idea di diventare mamma”, racconta a Vanity Fair. “Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi”, riflette. “E poi un bambino vuole stare con la mamma e io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.