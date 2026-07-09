Rania di Giordania di nuovo nonna, la principessa Iman è incinta ma lo annuncia a poche settimane dal parto

A poco più di un anno dalla nascita della piccola Amina, la principessa Iman si appresta a diventare mamma per la seconda volta. La seconda gravidanza della figlia di Rania di Giordania è stata tenuta segreta quasi fino alla fine. Solo oggi l’annuncio della regina.

Con una foto dolcissima pubblicata sul profilo Instagram ufficiale utilizzato dalla casa reale, la regina Rania di Giordania ha annunciato la seconda gravidanza della figlia Iman. A poco più di un anno dalla nascita di Amina, la primogenita della principessa e del marito Jameel Alexander Thermiotis, nata a febbraio 2025, Iman è in attesa del suo secondo figlio. La gravidanza è stata tenuta segreta per mesi, finché le dimensioni ormai evidenti del pancione hanno spinto la famiglia reale a dare l'annuncio.

"Il club dei nipoti sta crescendo", ha scritto Rania nella didascalia che accompagna la foto con la quale è stata ufficializzata la gravidanza, "Non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e la quasi sorella maggiore Amina".

Per Rania e il marito Abd Allah II, di cui è regina consorte dal 1999, si tratta del terzo nipote. Genitori di quattro figli (Hussein, Iman, Salma e Hashem) nel 2024 hanno accolto la prima nipote, la principessina Iman, figlia del principe ereditario Hussein e della moglie Rajwa. L'anno successivo, a febbraio 2025, è arrivata la piccola Amina e, tra pochi mesi, la famiglia si allargherà ancora con la nascita del secondo figlio della principessa Iman del quale non è stato ancora svelato il sesso, nel rispetto del desiderio di riservatezza da sempre espresso dalla coppia.

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La notizia della gravidanza risolve anche un piccolo mistero durato qualche mese. Iman, infatti, non era apparsa in pubblico a maggio durante le celebrazioni per l'80esimo anniversario dell'indipendenza della Giordania. Oggi il motivo della sua assenza è chiaro: la principessa aveva scelto di tenere nascosta la gravidanza il più a lungo possibile, annunciandola solo quando lo ha ritenuto opportuno. E il momento è arrivato qualche ora fa con il post pubblicato dalla madre che svela la dolce attesa in corso.