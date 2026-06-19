Anne Hathaway è incinta, aspetta il terzo figlio con il marito Adam Shulman: “Tesoro, sono tua”

L’annuncio è arrivato a sorpresa tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, sulle note di “Baby I’m Yours”. Per Anne Hathaway e suo marito Adam Shulman, sposati dal 2012, si tratta del terzo figlio in arrivo dopo Jonathan e Jack.

Anne Hathaway è di nuovo incinta. Il volto de Il Diavolo veste Prada ha annunciato a sorpresa di essere in attesa del suo terzo figlio insieme al marito Adam Shulman. La notizia è stata diffusa dalla stessa attrice tramite un breve video condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, a corredo del post una didascalia che riprende le parole della canzone scelta: "Tesoro, sono tua".

L'annuncio social con il pancione in mostra

Nel filmato pubblicato sui social, l'attrice compare inizialmente a figura intera indossando un abito bianco, tenendo le braccia incrociate davanti all'addome per nascondere le forme. Sulle note del celebre brano Baby I'm Yours di Barbara Lewis, la star lascia poi cadere le braccia rivelando il pancione già evidente. A corredo del post, Hathaway ha scelto una didascalia che riprende proprio il testo della colonna sonora: "Tesoro, sono tua".

La storia d’amore con Adam Shulman

La nascita del terzo bebè andrà ad allargare una famiglia già consolidata. Anne Hathaway e il produttore e designer di gioielli Adam Shulman si sono sposati nel settembre del 2012 con una cerimonia privata a Big Sur, in California, dopo quattro anni di fidanzamento. Dalla loro unione sono nati i due figli maggiori: Jonathan Rosebanks, che oggi ha 10 anni, e Jack, nato nel tardo 2019. L'attrice in passato non ha mai nascosto le difficoltà affrontate nel percorso verso la maternità, parlando apertamente dei problemi di infertilità che avevano preceduto le sue gravidanze e diventando un punto di riferimento per molte donne che condividono la stessa esperienza.

Anne Hathaway e suo marito Adam Shulman

L'attrice aveva deciso di uscire allo scoperto sul tema in occasione dell'annuncio della sua seconda gravidanza, attraverso un'intervista rilasciata a AP: "Penso che tutti noi abbiamo un'idea molto limitata di ciò che deve essere fatto per avere un bambino. E quando ciò accade è davvero un momento felice ma dietro c'è anche molto altro. Per alcune donne il pancione è solo una parte della storia. E i passi che hanno dovuto fare per arrivare lì possono essere davvero dolorosi. Puoi sentirti molto sola e piena di dubbi su te stessa. E io lo so perché ci sono passata".