Rania di Giordania, gli scatti social con la nipote Iman: la dedica del figlio Hussein

A cura di Arianna Colzi

Rania di Giordania con il figlio Hussein e la nipote.

Pochi giorni fa, in occasione della Festa della Mamma, Hussein di Giordania, principe ereditario, ha pubblicato una serie di scatti che raffigurano la madre Rania di Giordania e la moglie, la principessa Rajwa, che tengono in braccio la figlia, Iman. Nei Paesi arabi, infatti, la Festa della Mamma si celebra il 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera. Per questo il principe Hussein ha voluto omaggiare la madre e la moglie condividendo un post sul suo profilo Instagram.

Le foto di Rania di Giordania con la nipote Iman

"Alla mia amata mamma e alla mia amata moglie, la vostra presenza riempie di gioia le nostre vite, e il vostro amore è il vero significato del donare. Buona festa della mamma", ha scritto nel post pubblicato su Instagram il principe Hussein. La regina Rania di Giordania ha raccontato in diverse interviste del suo impegno da nonna, da quando è nata la nipote Iman. Per lei e per la principessa Rajwa si tratta della seconda Festa della mamma da quando è nata la principessa Iman: i reali di Giordania sono molto discreti e riservati, per questo in questo ultimo anno hanno pubblicato poche foto della bambina.

La principessa Rajwa

La bambina è stata chiamata Iman per un omaggio del principe di Giordania alla sorella. Dalla nascita della piccola, Rania di Giordania si definisce una "nonna divertente" e ha raccontato in diverse interviste che non pensava che dopo il ruolo di mamma il suo ruolo preferito sarebbe stato quello di nonna. Pochi giorni fa, in occasione dell'Iftar, il pasto che si consuma durante il Ramadan, Rania di Giordania ha pubblicato un video in cui mostra una foto della nipote sul cellulare. Un momento di condivisione tenero e un modo insolito di vedere la regina Rania di Giordania.

La foto condivisa dal principe di Giordania