Elettra Lamborghini: “Non trovavo il mio senso e ho chiesto aiuto, ma non uso la parola depressione” Elettra Lamborghini si confida con Mara Vernier nel salotto di Domenica In e racconta di aver attraversato un periodo emotivamente molto difficile. “A causa delle cattiverie della gente, mi sentivo di non avere un senso. Parlare di depressione comunque è eccessivo, è una cosa seria”.

A cura di Giulia Turco

Elettra Lamborghini è ospite nel salotto di Mara Venier domenica 4 giugno per presentare il suo secondo album ‘Elettraton‘. La Twerking Queen bolognese torna sulla scena dopo tre anni dal suo primo disco che ha collezionato oltre 200 milioni di stream e lo fa in grande stile, con una sfilza di brani che dai ritmi reggaeton, che si preparano a diventare i tormentoni dell’estate. Sono le sonorità latine, le sue preferite, ad averla salvata più volte dai momento bui della sua vita.

Elettra Lamborghini e il suo periodo buio

“Quando sono triste inizio ad ascoltare canzoni deprimenti in linea con il mio stato d’animo, ma poi ho bisogno di musica che mi faccia ballare”, racconta Elettra a Mara Venier. “Anch’io ho sofferto di malinconia, mi piace chiamarla così”, confida la conduttrice. “Anni fa un professionista mi consigliò di accendere la radio appena sveglia e da allora lo faccio ogni giorno, funziona davvero”. La cantante ammette di aver attraversato un periodo piuttosto buio negli ultimi tempi, fatto di lacrime e sacrifici, superando anche la pandemia.

“Ora le cose vanno meglio, sembra ne sia uscita. Non mi piace usare il termine depressione, perché la depressione è una vera e propria malattia, diciamo che mi sono sentita molto triste”. A causa di alcune cattiverie subite ha iniziato a mettere in dubbio la sua persona: “Non sapevo quale fosse il mio senso”. Zia Mara le ha consigliato di lasciarsi tutto quello che può dire la gente alle spalle. “Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano”, ha replicato Elettra. “Ci resto male anche con le persone cattive. Dopo Sanremo ho capito i miei errori. Ora mi sta aiutando una psicologa”.

L'amore per il marito Afrojack

Come già raccontato ai microfoni di Fanpage.it, Elettra sogna una famiglia, ma per il momento non ha intenzione di realizzare concretamente l'idea di diventare mamma. "Senti ma, un bambino?", ha azzardato Mara Venier nel corso dell'intervista. "Sacrilegio", l'ha fulminata la cantante, che per ora pensa solo al suo lavoro e al marito Afrojack, del quale è innamoratissima. "Ci siamo innamorati sotto ad un albero di cedro. Me lo hanno presentato ad un festival e lui mi ha invitata ad andare in studio. Non abbiamo più parlato di musica. Ci siamo innamorati subito".