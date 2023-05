Marco Mazzoli contro i naufraghi dell’Isola: “Qui solo per soldi e perché vogliono diventare famosi” Marco Mazzoli, conduttore radiofonico de Lo Zoo di 105, critica i naufraghi dell’Isola dei famosi, suoi compagni di avventura: “Sono qui solo per soldi e perché sperano di diventare famosi”.

A cura di Stefania Rocco

Frezza La Fata/IPA

Marzo Mazzoli è uno tra i concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi maggiormente noti al grande pubblico. Forte di questa popolarità, il naufrago ha attaccato i compagni di gioco conosciuti in Honduras. Nel corso della striscia quotidiana extended version in onda su Italia1, Mazzoli aveva parlato in termini non proprio lusinghieri dei colleghi naufraghi insieme all’amico Paolo Noise (costretto a ritirarsi a causa di un problema di salute nel corso della diretta di ieri sera).

Le critiche di Marco Mazzoli ai naufraghi dell’Isola dei famosi 2023

“Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa?”, ha detto Mazzoli all’amico Noise facendo riferimento al fatto di essere già un volto noto al grande pubblico, “Io mi sono anche stufato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare. Ma sì anche con Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a parlottare”. Noise si è difeso: “Ma no io non sto troppo tempo con gli altri. Con Lo Cicero stiamo in mare, ma parliamo solo di pesci e pesca”.

L’attacco a Fabio Ricci: “Come Sampei, pensa solo alla pesca”

L’ultimo affondo, però, è stato quello che Mazzoli ha rivolto a Fabio Ricci del duo dei Jalisse, con il quale aveva già litigato. “Ho litigato con Sampei. Ma come chi? Lui che pensa solo alla pesca”, ha detto il conduttore parlando con Corinne Clery, “Quello se l’è legata al dito perché l’ho nominato. Ma si può mettere il muso perché uno ti nomina? Siamo qui per giocare e lui non l’ha capito. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Dai è stato di un pesante assurdo. Mi nominasse, ma che ca**o me ne frega”.