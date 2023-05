Scontro tra Fabio e Marco Mazzoli all’Isola: “Sei un principino, non mi faccio prendere in giro” Continuano le tensioni tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse all’Isola dei Famosi. Quest’ultimo non ha preso bene la nomination del compagno e gli animi si sono subito scaldati: “La tua mossa è da infame, fai il principino, non mi faccio prendere in giro”.

All‘Isola dei Famosi continua la tensione tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse. Quest'ultimo non ha preso bene la nomination del compagno e, sopratutto negli ultimi giorni, ha iniziato a vederlo con occhi diversi. Come andato in onda nel daytime di oggi, 17 maggio, tra i due naufraghi è scoppiato un acceso scontro.

La discussione tra Mazzoli e Fabio

Dopo un mese in Honduras, i naufraghi cominciano a giocare di strategia e tutti sembrano essersene accorti. In particolare, Fabio continua a non capire perché Mazzoli abbia fatto il suo nome nella puntata dello scorso lunedì: "Mi aspettavo nominasse Paolo, perché comunque loro due sono tanto forti. Invece ha detto: proprio perché ci sono stati degli screzi tra di noi".

Mazzoli sostiene di non avere nulla di personale nei suoi confronti, ma di aver scoperto solo dopo di dover fare due nomi per le nomination:

Ieri mi hai detto ‘ho capito perché mi hai votato', non è stata una scelta. Non sapevo che bisognava dare due voti, infatti ho chiesto a Paolo chi dovevo votare. La motivazione me l'ha sono inventata al momento perché dovevo dare una giustificazione.

"La tua mossa è da infame, non mi prendere in giro"

Fabio allora attacca Mazzoli: "Non ti sto aggredendo, a fan**o ci mandi qualcun altro. Ti dà fastidio se ti dico che ti ho conosciuto meglio?". Poi rincara la dose: "Devi giocare solo te o posso giocare anche io? L'ho sempre detto che sei il principino". A quel punto il naufrago risponde piuttosto stizzito: "Non stai giocando, mi stai insultando. Guarda che i soldi che ho me li sono guadagnati tutti, non devo dire grazie a nessuno". "E io la stessa cosa", risponde Fabio dei Jalisse, raccontando poi alla telecamera: "L'ho chiamato principe perché siamo alla corte di una persona che fa quello che vuole. Da infame è la tua mossa, lui è bravo a girare le carte, io non mi faccio prendere in giro". Mazzoli conclude: "Adesso mi stai sul ca**o. Ti ho votato? Godo che ti sbattono fuori la settimana prossima".