Paolo Noise lascia l’Isola dei Famosi, l’abbraccio con Marco Mazzoli: “Vinci per me, tira fuori i cogl….” Paolo Noise ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi su consiglio del medico: “Sto soffrendo tanto per questa cosa ma sono felice di sapere che le persone che amo e che stimo, hanno imparato a volermi bene”. Poi l’abbraccio con Marco Mazzoli: “Ora tu vinci anche per me”.

Paolo Noise ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi nel corso della sesta puntata, in onda il 22 maggio. C'è stato un lungo e sentito momento, accompagnato da numerose ovazioni da parte del pubblico in studio. C'è stato l'abbraccio con Marco Mazzoli, la promessa strappata: "Tu adesso devi vincere anche per me, perché lo Zoo vince". Paolo Noise lascia l'Isola per motivi medici. Sottoposto ad accertamenti anche a inizio puntata, ha deciso di andare via.

Il messaggio di Paolo Noise

Paolo Noise ha voluto lasciare un messaggio molto lungo prima di confermare il suo stop all'Isola dei Famosi: "Non è un addio, ma è solo un arrivederci".

Ve lo dico col cuore. Ci sono una serie di emozioni che mi stanno accompagnando. Devo ringraziare tutte le persone che non si vedono lì da casa, sono persone che vivono la nostra vita, mangiano anche le nostre schifezze. E io tutte queste persone le ringrazio, perché hanno dimostrato grande attenzione nei miei confronti. Avere tutte queste persone intorno è stata la cosa più bella di questa esperienza. Questo preambolo serve a dirvi che tra queste persone ce n'è stata una in particolare che mi ha permesso di rialzarmi. Ed è il medico. Sto soffrendo tanto per questa cosa ma sono felice di sapere che le persone che amo e che stimo, hanno imparato a volermi bene.

Enrico Papi sottolinea il grande lavoro che ha fatto Paolo Noise in questo programma: "Sei stato incredibile, hai fatto una grande Isola".

L'abbraccio con Marco Mazzoli

Marco Mazzoli raggiunge Paolo Noise che gli confessa di voler lasciare l'Isola: "Guardami, testa a testa. Io non posso andare avanti però tu adesso tiri fuori i coglioni e tu vinci anche per me. Lo Zoo vince". Poi scherza: "E se vinci mi devi comprare uno scooter, ricordatelo". Vladimir Luxuria applaude: "Siete stati una grande coppia, non sempre le coppie radiofoniche funzionano in tv, io vi auguro di farne di più".