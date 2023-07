Elettra Lamborghini con le trecce blu: sul palco il look è coordinato ai capelli Look blu dalla testa ai piedi per Elettra Lamborghini: al concerto di Ladispoli ha coordinato il colore dell’outfit a quello dei capelli!

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini coi capelli blu

Elettra Lamborghini è la grande protagonista dell'estate. La cantante la sta trascorrendo all'insegna della musica, facendo ciò che ama di più: esibendosi sul palco per i suoi fan. Le vacanze sono ancora un miraggio! La Twerking Queen, infatti, sta girando il Paese con l'Elettraton Tour, che la sta tenendo impegnatissima. Le date dei concerti sono state rese note subito dopo la pubblicazione del nuovo album: Orosei, Ladispoli, Villacidro, San Leone, Delianuova, Tottea, Pattada e per finire Campanedda. Sabato 29 luglio è stata la volta del Ladispoli Summer Festival, dove ha portato la sua energia: un'onda blu dalla testa ai piedi!

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

Il look di Elettra Lamborghini a Ladispoli

Sul palco, Elettra Lamborghini sta sfoggiando outfit coloratissimi. Come l'anno. scorso, si è affidata a una squadra di cui si fida: lo stylist Nicolò Grossi e il designer Cristoforo Vizzini. Quest'ultimo per l'Elettraton Tour ha pensato a outfit di grande impatto visivo, capaci di coniugare la sensualità e l'energia che da sempre caratterizzano la cantante. Quando è sul palco ama stupire: i capi must del suo guardaroba di scena sono catsuit aderentissime, calze a rete, maxi scollature, body sgambati.

Tappa dopo tappa, la cantante sta sfoggiando look molto simili, ma in diverse combinazioni cromatiche e con dettagli nuovi. Dopo il debutto in rosso fuoco è stata la volta del verde coi cristalli tra i capelli. Poi ha puntato sul fucsia, in perfetto Barbie mood, quello più gettonato al momento (complice l'uscita del film con Margot Robbie dedicato all'iconica bambola).

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

A Ladispoli, Elettra Lamborghini ha indossato nuovamente il body con iniziale di cristalli in vita, stavolta però un modello monospalla. Ha scelto il blu elettrico, letteralmente dalla testa ai piedi! È la stessa nuance delle calzature, ripresa anche dall'acconciatura. L'anno scorso in diversi concerti estivi, la Twerking Queen si era divertita ad abbinare il colore della chioma agli outfit di scena (osando anche il rosa). Lo ha fatto nuovamente, stavolta con extension e trecce lunghissime, rese accattivanti dal colore acceso sia all'attaccatura che sulle punte.