Il film Barbie ha dato a tutti una scusa per vestirsi di rosa: parola di Margot Robbie Il rosa è il colore del momento, complice anche l’uscita del film Barbie. Margot Robbie ha ammesso: “Tutti volevano una scusa per indossarlo”.

Margot Robbie in Vivienne Westwood alla premiere londinese

Il 20 luglio è finalmente uscito nelle sale cinematografiche italiane il film Barbie. Da tempo era chiaro quanto fossero alte le aspettative su questa produzione cinematografica, attesissima da persone di ogni età, di ogni sesso, di ogni cultura. Perché con la bambola Mattel ci hanno giocato davvero tutti negli ultimi 60 anni: è la più amata in tutto il mondo. All'esterno dei cinema è stato ancora più chiaro che ci si trovava di fronte a un fenomeno di massa, qualcosa che ha unito, quasi un rituale, un'esperienza condivisa: in omaggio a Barbie, in sala erano tutti vestiti di rosa. E in realtà questa pink mania impazza già da un po', ha contagiato celebrity e passerelle: il rosa è il colore dell'anno.

L'estetica Barbiecore è la moda del momento

Rosa sulle passerelle, rosa alle serate di gala, rosa ai matrimoni, rosa alle feste e sui red carpet, rosa addosso a principesse, regine e celebrity: è senza dubbio questo il colore del momento, che ha conquistato davvero tutti. Complice l'uscita del film Barbie, è esplosa la pink mania che ha eletto il rosa in tutte le sue sfumature (dal cipria al fucsia neon) a must have del guardaroba.

Margot Robbie in Valentino alla premiere di Los Angeles

Ne è nato anche un termine specifico: si parla di estetica Barbiecore, in omaggio al colore per eccellenza di Barbieland, quello tradizionalmente collegato all'iconica bambola. E in effetti è sicuramente la nuance dominante anche nel film, per quanto riguarda abiti e scenografie: basti pensare che ne è scaturita una carenza mondiale di vernice rosa, impiegata in quantità industriali sul set al punto da generare una crisi di scorte.

Annalisa in Dolce&Gabbana alla premiere italiana

Le regole del mondo della moda, insomma, ora le detta il rosa: lo indossano tutti. Il primo a intercettare la tendenza, ben prima che dilagasse a macchia d'olio, è stato Pierpaolo Piccioli, che ha portato in passerella il suo PP Pink nella sfilata di marzo 2022 a Parigi, durante la Settimana della Moda. La collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Valentino era infatti dominata dal rosa, una tonalità vibrante e accesa sviluppata assieme a Pantone. Da lì in poi il trend è diventato virale e il rosa è entrato nel guardaroba di tutti.

Dua Lipa in Versace alla premiere londinese

Le parole di Margot Robbie

Margot Robbie nel press tour promozionale del film ha sfoggiato abiti creati appositamente per lei dalle principali Maison ispirati a look realmente sfoggiati dalla bambola nel corso degli anni: Barbie Pink and Fabolous, Barbie Day to Night, Barbie Totally Hair, Barbie Solo In The Spotlight. Molti erano outfit all'insegna del total pink che non a caso è stato il più scelto anche dagli ospiti che di volta in volta hanno presenziato alle premiere in tutto il mondo. In un'intervista l'attrice australiana ha sottolineato proprio il grande potere del rosa, un colore che il film ha definitivamente sdoganato rendendolo il più trendy del momento. "Tutti volevano solo una scusa per indossarlo" ha ammesso.