Perché Sangiovanni ha detto addio ai boccoli e tagliato tutti i capelli Dai capelli lunghi ai capelli rasati: Sangiovanni ha completamente stravolto il suo look stupendo i fan. Ha detto addio alla chioma riccia per due motivi: uno ha a che fare con la sua musica, l’altro con esigenze più pratiche.

A cura di Giusy Dente

Per mostrare ufficialmente a tutti il suo nuovo look, Sangiovanni ha scelto il posto dove per lui tutto è cominciato. Il giovane cantante è stato ospite, sabato 9 aprile, del serale di Amici di Maria De Filippi per intrattenere il pubblico in studio e a casa con la sua musica. E ha calcato il palco con un taglio di capelli nuovo, radicalmente diverso dal precedente, che fino a quel momento aveva solo anticipato sui social. Altro che ‘spuntatina': il 19enne ha stravolto completamente la sua immagine, dicendo addio ai boccoli. Coi capelli rasati è irriconoscibile! E questo cambiamento ha un motivo ben preciso.

Il nuovo look di Sangiovanni

Sangiovanni ha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sfiorando anche la vittoria. Pur uscendo come secondo classificato, ha ugualmente trionfato nella categoria cantanti. Difatti, sta portando avanti la carriera con successo ed è un nome amatissimo, soprattuto dal pubblico più giovane. Pochi mesi fa ha avuto modo anche di partecipare a Sanremo, arrivando al quinto posto con Farfalle: all'Ariston ha anche dato il meglio di sé in quanto a look. Diesel è il brand che ha firmato tutti i suoi outfit, che nei colori rappresentavano la sua crescita artistica e la sua maturazione. Sabato 9 aprile per il ritorno ad Amici non si è smentito, in quanto a look. Ha indossato una giacca di jeans, canotta bianca trasparente e traforata, pantaloni bianchi over, sneakers chunky total white. La novità erano i capelli: ha detto addio alla chioma riccia.

Perché Sangiovanni ha tagliato i capelli

Il motivo della drastica trasformazione, l'ha spiegato Sangiovanni stesso. Il 19enne ha anche cancellato le vecchie foto dal suo profilo Instagram. Questo sembra proprio un nuovo inizio per lui, un ‘punto e a capo' che comincia proprio con il taglio dei capelli. In un'intervista radiofonica ha spiegato che i capelli lunghi lo facevano sentire poco curato e alla deriva, non si riconosceva più in quell'immagine. Quella attuale rispecchia di più il suo stile: "I miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre. Ora sono felice, mi sento veramente bene. Mi piaccio così e questo taglio ha tanti vantaggi, tra cui faccio la doccia in cinque minuti e i capelli non li asciugo neanche". Insomma, i capelli rasati coniugano l'esigenza di praticità a quella di sentirsi realmente fedele a se stesso e alla propria musica.