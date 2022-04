Sangiovanni torna al serale di Amici: sul palco con i capelli rasati e la canotta a rete Sangiovanni è tornato al serale di Amici di Maria De Filippi e lo ha fatto in una versione rinnovata. Nella puntata del 9 aprile sul palco è apparso quasi irriconoscibile con suo nuovo look con i capelli rasati.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il serale di Amici di Maria De Filippi e, al di là dei concorrenti in gara e dei giudici "famosi", ad attirare le attenzioni del pubblico sono gli ospiti speciali. A intrattenere gli spettatori nella puntata del 9 aprile è stato Sangiovanni, tornato in una versione totalmente rinnovata sul quel palco a lui particolarmente caro che gli ha donato il successo lo scorso anno. Il cantante si è esibito nella sua ultima hit Cielo dammi la luna, apparendo quasi irriconoscibile con i capelli rasati. Naturalmente non ha rinunciato allo stile, sfoggiando un completo glamour e casual con un dettaglio genderless nascosto.

Il look di Sangiovanni ad Amici

Sangiovanni ha più volte dimostrato di essere un'icona di stile oltre che un talentuoso cantante e per il ritorno al serale di Amici non ha deluso le aspettative dei fan. Sul palco ha sfoggiato un completo con giacca di jeans leggermente sfumata e pantaloni bianchi e over, abbinando il tutto a un paio di sneakers chunky total white. Nel corso della performance si è tolto il soprabito dallo stile sportivo e ha rivelato una canotta bianca trasparente e traforata, un accessorio che si adegua alla sua passione per il genderless. A fare la differenza, però, sono stati i capelli: da qualche settimana a questa parte Sangio ha detto addio ai suoi iconici ricci.

Il look di Sangiovanni per il ritorno ad Amici

Perché Sangiovanni si è tagliato i capelli

Il cambio look estremo di Sangiovanni non ha sorpreso molto i fan più incalliti, già lo scorso ottobre quando Maria De Filippi lo chiamò per commentare la sua somiglianza con Albe, lui aveva rassicurato il cantante dicendo che presto avrebbe fatto i capelli corti. Quando ha lanciato il singolo Cielo dammi la Luna ha poi rivelato la nuova acconciatura rasata, apparendo quasi irriconoscibile in copertina. Il motivo per cui ha puntato su un taglio tanto drastico? Lo ha spiegato in un'intervista radiofonica, nella quale ha dichiarato che aveva bisogno di un cambiamento perché si sentiva poco curato e alla deriva. "I miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre. Ora sono felice, mi sento veramente bene. Mi piaccio così e questo taglio ha tanti vantaggi, tra cui faccio la doccia in cinque minuti e i capelli non li asciugo neanche", sono state queste le parole di Sangio, che in questa nuova versione piace ancora di più ai followers.