Sangiovanni rasa i capelli a zero: il cantante dice addio alla chioma lunga Il cantante Sangiovanni ha lasciato i fan a bocca aperta con un radicale cambio di look: ha detto addio ai boccoli e ha cancellato ogni contenuto su Instagram.

A cura di Beatrice Manca

Sangiovanni cambia look: il cantante di Farfalle dice addio alla chioma vaporosa che lo ha sempre accompagnato e ha sfoggiato un nuovo taglio cortissimo, quasi militare, sulla copertina del nuovo singolo Cielo Dammi La Luna, in uscita venerdì 25 marzo a mezzanotte. Il cantante, icona di stile genderless, ha conquistato legioni di fan con i suoi outfit colorati: in vista del nuovo disco però ha deciso di dare una netta svolta alla sua immagine. Su Instagram ha cancellato ogni contenuto, lasciando solo due immagini con lo sfondo di un cielo al tramonto.

Il cambio di look di Sangiovanni

Fin dal suo esordio ad Amici Sangiovanni ha sfoggiato una chioma da cherubino, una cascata di ricci castano dorati spesso tenuti in ordine da uno dei suoi inseparabili cappellini e berretti. Adesso però il giovane artista vuole entrare in una nuova fase della sua carriera e, in concomitanza con l'arrivo del nuovo disco Cadere Volare ha deciso di dare una svolta al look, tagliando i capelli cortissimi, da militare. La differenza è netta: Sangiovanni appare irriconoscibile senza la chioma riccia e le camicie colorate.

Sangiovanni posa senza maglietta per il nuovo singolo

Sangiovanni ha deciso di ripartire da zero con il nuovo album: sui social ha fatto piazza pulita di tutte le vecchie foto per lasciare soltanto due scatti che annunciano il mood del disco e del singolo Cielo Dammi La Luna. Nelle foto il cantante fluttua in un cielo al tramonto, come se volasse (appunto) tra le nuvole. Ma la foto che ha lasciato i fan senza parole è l'ultima, in cui il cantante non solo mostra i capelli rasati a zero ma posa senza maglietta, indossando solo maxi collane sul petto nudo. Vedremo ancora i look genderless che lo hanno reso un'icona di stile, fatti di gonne a pieghe e smalto colorato? Non resta che aspettare il nuovo video musicale per capire quale direzione deciderà di prendere.