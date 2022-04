Tommaso Stanzani stravolge il look: addio alla chioma folta, taglia i capelli cortissimi Eravamo abituati a vedere Tommaso Stanzani con i capelli lunghi, una chioma folta e voluminosa. Il ballerino ha stupito tutti con un drastico cambio look: ha debuttato sui social con i capelli rasati.

A cura di Giusy Dente

Prima pattinatore professionista, poi ballerino e allievo della scuola di Amici: Tommaso Stanzani l'anno scorso ha conquistato il pubblico del talent, sfiorando anche la vittoria. Il 20enne sta continuando la sua carriera nel mondo della danza: ha ballato in un videoclip di Arisa e di recente ha partecipato a un cortometraggio dal titolo Passi di Danza. Anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno a gonfie vele: prosegue la relazione con Tommaso Zorzi. Eravamo abituati a vederlo coi capelli lunghi, folti e voluminosi: invece ha deciso di stupire fan e follower con un drastico cambio look.

Tommaso Stanzani cambia look

Quando è entrato nella scuola di Amici, Tommaso Stanzani portava i capelli lunghi e tirati all'indietro. Ma il ballerino in questi anni ha sperimentato parecchio con la sua chioma, come si può notare osservando le sue foto sui social, soprattutto quelle precedenti l'ingresso al talent. È passato dai capelli cortissimi al ciuffo, passando anche per le treccine afro. Chissà se il nuovo cambio look è dovuto a qualche nuovo progetto in particolare o se è stato solo un colpo di testa. Il ballerino ha stupito i fan debuttando su Instagram nuovamente con dei capelli cortissimi.

Poche ore prima aveva preso parte alla prima de Le fate ignoranti, sfilando sul red carpet coi capelli lunghi tirati all'indietro, a effetto leggermente bagnato. Per l'occasione, si era affidato alla stylist Ambra Pierantoni, che cura anche i look di Zorzi. Per il ballerino non è stato il primo red carpet: proprio con Zorzi era stato alla prima milanese di House of Gucci, con cappotti coordinati di Vivienne Westwood. Dopo l'evento si è recato dall'hai stylist di fiducia per la trasformazione, che ha riscosso molto successo: non poteva mancare anche il commento di Tommaso Zorzi, sotto alla foto. I fan sono divisi tra chi lo preferiva con la chioma voluminosa e che ritiene che stia meglio con un look più fresco e sbarazzino. Chissà se per questa scelta si è fatto ispirare da Sangiovanni, altro ex allievo di Amici: anche lui ha appena debuttato con i capelli rasati.