Bella Hadid, svolta drastica al look: è il taglio di capelli più originale dell’estate 2022 Bella Hadid dice addio alla sua lunga chioma corvina: su Instagram ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli con mini frangia in stile “Amélie”

A cura di Beatrice Manca

Con l'arrivo della primavera torna la voglia di cambiare look, magari dando un taglio alla chioma: Bella Hadid ha stupito i fan rivoluzionando la sua immagine con un drastico taglio di capelli. Solo pochi giorni fa la top model era stata fotografata con la celebre chioma lunga alla festa di compleanno della sorella Gigi. A poche ore di distanza sul suo profilo sono apparse le foto con un nuovo taglio cortissimo e sbarazzino.

Il nuovo taglio di capelli di Bella Hadid

Bella Hadid ha posato sui social con la sua nuova borsa di Michael Kors, la Karlie Bag: ha indossato la borsa con un abito giallo firmato Coperni e un chiodo in pelle, completando il look con maxi orecchini. A rubare la scena però sono stati i suoi capelli, eccezionalmente corti e fissati sulla tempia con una mollettina baby arancione. Taglio drastico o "trucco di scena" per le foto? In entrambi i casi una cosa è certa: il pixie cut con minifrangia di Bella Hadid è il taglio corto più cool dell'estate 2022.

Bella Hadid con un abito Coperni e borsa Michael Kors

Bella Hadid rilancia la minifrangia in stile "Amélie"

Il taglio è un mix tra un pixie cut e un mullet, con un ciuffo di capelli più lungo sul collo. A renderlo ancora più singolare è la frangia cortissima e asimmetrica che sfiora la fronte. La frangetta tagliata così ha un nome ben preciso, la Amélie: a renderla famosa infatti è stata l'attrice Audrey Tatou nel film Il meraviglioso mondo di Amélie. Prevedibilmente, il taglio di capelli ha infiammato il web: probabilmente si tratta solo una parrucca utilizzata per lo shooting, ma le sta così bene che potrebbe essere "la prova generale" per una vera e propria rivoluzione del look!