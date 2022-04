Gigi Hadid festeggia il compleanno con un look trasparente: il corsetto è in pizzo Gigi Hadid ha compiuto 27 anni e ha festeggiato con un party esclusivo in un club di New York, dove ha sfoggiato un look in pizzo dalla testa ai piedi.

A cura di Beatrice Manca

Gigi Hadid ha compiuto 27 anni e ha festeggiato in grande stile con un party a New York. La top model ha riunito tutti gli amici più cari e la famiglia in un club privato, il Zero Bond, dove ha fatto il suo ingresso trionfale con un look davvero originale: un completo in pizzo bianco con corsetto, pantaloni svasati e soprabito, tutti trasparenti!

La festa di compleanno di Gigi Hadid

La modella Gigi Hadid ha festeggiato il compleanno allo Zero Bond, un famoso club di New York. I paparazzi non si sono lasciati l'occasione di immortalare tutti gli ospiti vip al loro ingresso: c'erano ovviamente la madre Yolanda e la sorella Bella Hadid, con una minigonna e stivali in perfetto stile anni Duemila. Alla festa ha partecipato anche l'attrice Blake Lively, in un minidress fucsia e la top model Emily Ratajkowski, sensuale in un abito color corallo con tagli cut out.

Il look in pizzo trasparente di Gigi Hadid

Gigi Hadid ha scelto un look "angelico" per il suo 27esimo compleanno: ha indossato un corsetto di pizzo bianco, pantaloni trasparenti coordinati e un soprabito lungo fino ai piedi. Il look fa parte della collezione Spring/Summer 2022 di Dion Lee ed era completato da sandali nude e una cascata di collane gold. La top model ha raccolto i capelli in una coda alta, marcando lo sguardo con un eyeliner da gatta: il look in pizzo bianco è il suo modo per celebrare la ritrovata felicità da single?