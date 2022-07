Zayn Malik irriconoscibile con i capelli rosa: il drastico cambio look per l’estate Zayn Malik ha cambiato look in modo drastico. Dopo essere rimasto fedele per anni ai suoi capelli scuri naturali, ora li ha tinti di rosa, lasciandosi travolgere dalla “Barbie Mania”.

A cura di Valeria Paglionico

Zayn Malik è tornato a far parlare di sé ma questa volta la vita da papà di Khai e l'amore travagliato con la modella (e ormai ex compagna) Gigi Hadid non c'entrano nulla. L'ex cantante degli One Direction è tornato sui social dopo qualche giorno di pausa e ne ha approfittato per rivelare un look inedito per l'estate. Ha detto addio alla sua iconica chioma scura e si è lasciato travolgere dalla "Barbie Mania" con una tintura rosa. Sebbene la trasformazione lo renda quasi irriconoscibile, ha preferito non aggiungere nessuna didascalia allo scatto, così da far parlare da sola la nuova acconciatura. La reazione dei fan? Hanno apprezzato moltissimo la rivoluzione hair.

La trasformazione di Zayn Malik

Sarà perché la Barbie Mania ha travolto davvero tutti o perché semplicemente dopo un periodo di grossi cambiamenti si sente il bisogno di fare qualcosa di materiale per lasciarsi tutto alle spalle, ma la cosa certa è che Zayn Malik ha ceduto alla moda della chioma rosa in pieno stile BigBabool. Fin dagli esordi ha sempre portato i capelli scurissimi, ovvero del suo colore naturale, e, fatta eccezione per alcuni brevi periodi con delle ciocche platino, non ha mai amato particolarmente i colpi di testa estremi. Certo, in un'occasione si è rasato i capelli a zero, ma in fatto di tinture ha sempre preferito non osare troppo, così da rendere la sua immagine iconica.

Zayn Malik con i capelli scuri

Zayn Malik ama la "Barbie Mania"

Dopo che per anni ha portato i capelli neri, ora Zayn ha cambiato registro e lo ha dimostrato sui social, dove nelle ultime ore ha debuttato con un'acconciatura inedita. Ha tinto la chioma di rosa, lasciando però le radici scure come impone il trend del momento. Ha lasciato cadere dei ciuffi sulla fronte, dando vita a un sensualissimo effetto spettinato che ha messo in risalto il colore tra il pink Barbie e il rosa caramella. Ha posato in primo piano con indosso una canotta bianca a costine che ha lasciato i tatuaggi in vista, completando il tutto con una collana a catena della collezione Adidas x Gucci (prezzo 820 euro). In quanti prenderanno ispirazione dal cantante per aggiungere un tocco di originalità alla loro estate?