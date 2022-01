Donatella Versace cambia look: posa con le sorelle Hadid e sfoggia i loro stessi capelli ondulati Donatella Versace ha cambiato look in modo drastico, lo ha fatto per posare nella campagna pubblicitaria della collezione estiva della Maison che porta il suo nome. Si è lasciata immortalare al fianco di due delle sue muse, le sorelle Bella e Gigi Hadid, sfoggiando i loro stessi capelli lunghi e ondulati.

A cura di Valeria Paglionico

È fin dagli esordi della carriera al fianco del fratello Gianni che Donatella Versace ha reso il biondo platino il suo "marchio di fabbrica" e, nonostante gli anni che passano, non ha mai stravolto in modo drastico l'hair look. Ha sempre portato la chioma extra liscia, osando al massimo con frange, ciuffi e onde appena accennate sulle punte ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. La stilista è diventata protagonista della nuova campagna pubblicitaria della Maison, nella quale ha posato al fianco delle sorelle Hadid, e per l'occasione ha "imitato" la loro acconciatura, rivoluzionando la sua iconica immagine.

Gigi e Bella Hadid posano per Versace

Donatella Versace posa nella campagna della Maison

La Maison Versace ha lanciato la campagna pubblicitaria per la collezione Primavera/Estate 2022, a realizzarla è stato il duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, che ha preso ispirazione dal patrimonio di immagini della griffe per creare composizioni di grande intensità emotiva. Le protagoniste degli scatti sono le sorelle Gigi e Bella Hadid ma la cosa particolare è che a posare al loro fianco c'era anche Donatella Versace. La Chief Creative Officer dell'azienda ha prestato la sua immagine per un cameo, così da mostrare in modo materiale il profondo legame di amicizia e fiducia che la lega alle due super modelle.

Versace, collezione P/E 2022

Il significato simbolico dei look dello shooting

“La famiglia è alla base di tutto e per questo ammiro profondamente Gigi e Bella… Per me rappresentano perfettamente la forza che si crea tra due sorelle, la stessa che accomuna tutti i membri della famiglia Versace sparsi nel mondo. Voglio che questa campagna rappresenti un abbraccio affettuoso per tutti quanti all’inizio del 2022”, sono state queste le parole con cui Donatella ha commentato la sua originale scelta. I look sfoggiati nello shooting non sono casuali: Gigi e Bella si sono vestite in coordinato ma in colori contrastanti (cosa che rispecchia le loro personalità) e a "unirle" simbolicamente c'è proprio Donatella, che per l'occasione ha sfoggiato non solo un abito di latex total black ma anche i loro stessi capelli ondulati. Insomma, le sorelle Hadid non sono solo due delle muse della stilista ma sono parte della sua famiglia allargata.