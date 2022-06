Frangia Birkin, il taglio vintage alla moda per l’estate 2022 La frangia Birkin è la più trendy dell’estate 2022: un taglio d’ispirazione vintage esaltato dallo styling messy che si sposa perfettamente con i tagli di capelli medi e lunghi.

Tra i tagli di capelli di tendenza per l'estate 2022 ce n'è uno in particolare che prende ispirazione da una star del passato e riporta in voga la frangia. Non una frangia tradizionale, bensì la frangia Birkin, che prende il suo nome proprio dall'attrice che la indossava, Jane Birkin. In realtà non si tratta di un unico tipo di frangia, ma il taglio ha caratteristiche ben precise: la frangia è lunga e sfiora le sopracciglia e deve essere piena.

La frangia più cool dell'estate 2022

La frangia di Jane Birkin è diventata nel tempo uno dei suoi tratti iconici: per l'estate 2022 i tagli di capelli con la frangia si ispirano proprio ai suoi look. Così come l'attrice cambiava spesso il tipo di frangia indossata, anche la frangia di tendenza dell'estate 2022 potrà adattarsi ad ogni forma del volto per valorizzarlo al meglio, con due caratteristiche che però non devono mancare: la frangia infatti dovrà essere lunga almeno fino alle sopracciglia, meglio ancora se le supera di qualche millimetro, e dovrà essere piena e corposa partendo dalle tempie, dove la lunghezza sarà maggiore rispetto al centro. Potrai scegliere quindi di portare un taglio netto e geometrico, meglio se sfilato, oppure la frangia a tendina aperta al centro o ancora la frangia portata lateralmente. La frangia Birkin sta bene a chi ha i capelli lisci o leggermente mossi, mentre è sconsigliata sui capelli ricci. Grazie alla versatilità del taglio è in grado di valorizzare quasi ogni forma del volto: chi ha il viso piccolo e minuto tuttavia dovrà scegliere un tipo di frangia non troppo lunga e pesante, optando per una frangia sfilata.

Le star che hanno scelto la frangia

Tra i look da copiare alle star per una frangia di tendenza c'è senza dubbio quello di Megan Fox che ha abbinato ai suoi lunghissimi capelli una frangia geometrica ma sfilata, che risulta leggera e incornicia perfettamente i suoi occhi brillanti. Se preferisci i look più pieni e corposi puoi prendere ispirazione dalla frangia di Lily Collins che si unisce perfettamente al taglio di capelli e supera le sopracciglia. Sara Sampaio sceglie invece la tendina: frangia lunghissima portata aperta al centro con uno styling sbarazzino, quello che dona maggiormente a questo tipo di frangia.

Frangia Birkin, lo styling perfetto

La frangia Birkin viene esaltata quando è spettinata a regola d'arte, per uno stile naturale e minimal. Potrai quindi asciugarla dopo aver utilizzato uno spray texturizzante al sale in grado di dare un effetto stropicciato e messy alla tua frangia. Per avere sempre una frangia perfetta dovrai regolare il taglio all'incirca ogni tre o quattro settimane.