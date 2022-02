Sanremo 2022, i look di Sangiovanni e il loro significato: cosa simboleggiano i completi del cantante Sangiovanni è tra i Big del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano “Farfalle”. I look sfoggiati sul palco dell’Ariston sono tutt’altro che casuali, nascondono tutti un profondo significato simbolico che fa riferimento al suo percorso di crescita artistica.

L'ultimo anno è stato davvero magico per Sangiovanni: dopo essersi classificato secondo ad Amici e aver scalato le classifiche col tormentone estivo Malibù, Amadeus l'ha voluto fortemente nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. A soli 18 anni è tra i Big in gara con il brano Farfalle e fin dal debutto ha dimostrato di essere talentuoso e sicuro di sé. A rendere uniche le performance non è stata solo la sua voce ma anche gli outfit griffati che ha sfoggiato, arricchiti sempre dalla collanina dedicata alla fidanzata Giulia Stabile. La cosa che in pochi immaginano è il cantante non ha scelto i look a caso, ogni completo che ha indossato sul palco dell'Ariston nasconde un profondo significato simbolico.

Il primo look total pink di Diesel

I look di Sangiovanni simboleggiano le quattro fasi vitali

Diesel è il brand che ha firmato tutti i look per il Festival di Sangiovanni. Complice la collaborazione che va avanti da mesi, il direttore creativo Glenn Martens ha saputo dare perfettamente voce alla vera natura del cantante, ideando dei completi custum made capaci di "dialogare" con la sua performance. Il tema che unisce tutti gli outfit è la farfalla, ovvero il titolo del brano sanremese e il simbolo del percorso artistico di Sangio, artista che con le sue scelte di stile riesce a giocare tra contraddizioni e ironia nella speranza di "spiccare il volo" nel mondo della musica. Con i suoi quattro completi sanremesi attraversa le quattro fasi vitali, ovvero nascita, crescita, evoluzione e trasformazione, quest'ultima lo porta alla conquista delle ali per diventare farfalla.

Sangiovanni in Diesel durante la terza serata

L'evoluzione di stile di Sangiovanni a Sanremo 2022

Il primo outfit di Sangiovanni, quello in total pink scelto per il debutto, non voleva essere solo un riferimento alla moda fluida e genderless, è stato un simbolo di rinascita, un riferimento al fatto che ha trovato il suo spazio nella musica, il primo passo in un processo di metamorfosi naturale e artistica. Anche per la seconda apparizione sul palco dell'Ariston il cantante ha scelto il rosa, ma questa volta declinato in una nuance più chiara, come se fosse una seconda pelle. Il significato? Si è trattato di un atto di crescita, di un riferimento simbolico alla sua trasformazione da bozzolo a crisalide. Per la quarta serata, quella delle cover, Sangio ha rivoluzionato ancora una volta il suo stile, presentandosi all'Ariston in total white con pantaloni over, giacca ampia e kilt. Questo terzo capito del percorso sanremese è quello dell'evoluzione, il momento in cui si è liberato dalla forma e ha incontrato la purezza. Durante la finale interpreterà la fase della trasformazione e di certo riuscirà a sorprendere il pubblico con qualcosa di super originale. L'obiettivo finale? Svelare attraverso dei dettagli di stile i primi indizi del nuovo album.

