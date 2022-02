I look della seconda serata di Sanremo 2022: pagelle e voti ai vestiti di cantanti, conduttori e ospiti Dai cantanti in gara agli ospiti sul palco dell’Ariston, fino ai vestiti dei conduttori, ecco tutte le foto dei look della seconda serata di Sanremo 2022 le pagelle di stile e i voti agli abiti.

A cura di Marco Casola

Amadeus e Lorena Cesarini nella seconda puntata del Festival

Nella prima puntata del Festival abbiamo ammirato una meravigliosa Noemi, con abito "nudo, Blanco e Mahmood hanno stupito con gli outfit trendy e alla moda, mentre Achille Lauro ha fatto chiacchierare il pubblico con i suoi pantaloni di pelle e il battesimo pagano inscenato sul palco. Molti sono stati i look al top e diversi quelli flop. Chi veste i protagonisti della seconda puntata? Quali sono gli outfit iconici? A illuminare il palco della seconda serata di Sanremo 2022 arriva Lorena Cesarini, splendida con gli abiti Valentino e i gioielli Bvlgari, a firmare lo styling Rebecca Baglini che a Fanpage.it ha rivelato in anteprima i dettagli di stile scelti per l'occasione. Tra le concorrenti in gara Elisa, anche lei in Valentino, ed Emma Marrone, con abiti Gucci, mentre Irama, Higsnob, in Zegna, e Tananai, in Dior, sono gli uomini con i look da tenere d'occhio

Amadeus con lo smoking

Amadeus ama i dettagli luccicanti, proprio non ne può fare a meno, del resto ci aveva avvisati. Lo aveva detto che quest'anno avrebbe brillato, non solo con i glitter ma anche con i colori. Per questo nella seconda serata è apparso con uno smoking dalla giacca in velluto borgogna con rever a scialle. Il completo sarebbe stato perfetto… senza quei glitter sui rever! Voto 5

Amadeus in Gai Mattiolo

Sangiovanni in rosa sul palco

Oversize e tessuti cangianti sui toni del rosa e del grigio per Sangiovanni, che nella seconda serata veste un total look Diesel con camicia XL, su shirt a girocollo, pantaloni in coordinato e sneaker dal mood futuristico. Moderno, trendy e originale. Ci piace. Voto 7

Sangiovanni in Diesel

Lorena Cesarini i look per la seconda serata

La giovane attrice appare emozionata e splendida sul palco ed è riuscita a commuovere il pubblico con un meraviglioso monologo contro il razzismo. Lorena appare con un abito dalla nuance nude di Valentino con scollo geometrico e ricoperto con una trama lucente. Al collo per la prima uscita indossa uno splendido collier in diamanti e oro bianco Bvlgari. Voto 6 e 1/2

Lorena Cesarini in Valentino

Giovanni Truppi con la canotta

Lui è il rappresentante indie di questo Sanremo, sapevamo dunque che non si sarebbe presentato con abiti da gran sera. Giovanni appare, infatti, con una canotta nera. Potremmo bocciarlo ma in realtà non è importante vestirsi bene o male, l'importante è avere uno stile e lui il suo stile ce l'ha. Voto 10 (oppure 2 scegliete voi)

Giovanni Truppi

Le Vibrazioni in total black

La band torna a Sanremo con il pezzo "Tantissimo" e lo fa sfoggiando una serie di look total black disegnati per l'occasione dal marchio Gaelle Paris. Chiodi rock con palme ricamate con paillettes, gilet, pantaloni a zampa per i componenti della band. Senza infamia e senza lode. 6 politico

Le Vibrazioni in Gaelle Paris

Checcho Zalone con la giacca in velluto

Grande protagonista della seconda serata del Festival è Checco Zalone, che appare con indosso uno smoking Giorgio Armani, con giacca in velluto nero e pantaloni tuxedo dalle bande laterali in satin. Elegante l'abito, peccato per la scelta di indossarlo con lupetto a collo alto. Voto 5 e 1/2

Checco Zalone in Giorgio Armani

Laura Pausini dark lady a Sanremo 2022

Laura Pausini torna al Festival, ancora una volta, per proporre sul palco il suo ultimo singolo "Scatola". La cantante per l'occasione dice addio ai mantelli scintillanti dello sorso anno e sfoggia un lungo abito nero, aderente e con spalle strutturate, firmato Atelier Versace. Il vestito a giro collo ha linee essenziali ed è impreziosito da un motivo a onda glitterato. Non la ricorderemo per il look. Voto 6–

Laura Pausini in Versace

Emma Marrone l'outfit per Sanremo 2022

La cantante si esibisce nella seconda serata di Sanremo 2022 con il brano "Ogni volta è così" sfoggiando un total look Gucci.