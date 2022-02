Laura Pausini torna a Sanremo in nero: sul palco dell’Ariston è una dark lady Laura Pausini è stata tra i super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, in occasione della quale si è esibita sulle note del suo nuovo brano “Scatola”. Per il gran ritorno sul palco dell’Ariston non ha rinunciato allo stile: ecco tutti i dettagli del suo look total black.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo sta entrando nel vivo: la seconda serata ha visto diverse novità e sorprese, dalla co-conduttrice di Lorena Cesarini ai brani inediti degli ultimi 13 Big in gara. Non sono mancati gli ospiti speciali, da Checco Zalone ad Arisa, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Laura Pausini. La cantante non ha solo presentato la sua nuova hit Scatola, canzone nata dalla collaborazione con Madame, è anche apparsa al fianco di due suoi futuri "compagni di viaggio", Mika e Alessandro Cattelan, che insieme a lei condurranno la prossima edizione tutta italiana dell'Eurovision Song Contest. Per un ritorno tanto importante sul palco dell'Ariston non ha rinunciato allo stile, apparendo semplice ma allo stesso tempo elegantissima e sofisticata.

Il vestito nero di Laura Pausini al Festival

Per l'ennesimo ritorno sul palco del Festival di Sanremo Laura Pausini ha puntato su qualcosa di classico, un look total black, una vera e propria certezza in fatto di eleganza. Si è trasformata in una dark lady sfogiando un lungo tubino aderente che le ha fasciato la silhouette, un modello sinuoso firmato Atelier Versace, con le maniche lunghe e una decorazione "ondulata" di paillettes in tinta che parte dalla spalla e arriva sull'orlo della gonna. Per completare il tutto la cantante ha scelto degli orecchini pendenti neri e uno smalto coordinato. Anche i capelli sono total black, li ha portati lisci e con la fila laterale, mettendo in risalto il make-up essenziale con delle ciglia extra volume.

Laura Pausini in Versace

L'evoluzione di stile di Laura Pausini a Sanremo

Sono decenni che Laura Pausini calca il palcoscenico dell'Ariston ma, nonostante sia una "veterana", per lei è sempre una grande emozione tornare al Festival. Sono però lontani i tempi in cui era tra i Big con il brano La solitudine, ora prende parte alla kermesse canora quasi sempre come super ospite (basti pensare al fatto che negli ultimi 3 anni per lei l'evento è stato un appuntamento fisso). Da quando aveva poco più di 20 anni a oggi è cambiata moltissimo e non solo in termini estetici, anche il suo stile si è evoluto. Se agli esordi negli anni '90 puntava tutto su giacche over e completi rigorosi, ora veste griffata (quasi sempre Valentino), spaziando tra lunghi abiti principeschi, tailleur dallo stile mannish e vertiginosi tacchi a spillo. Insomma, Laura è ormai una diva internazionale e a dimostrarlo sono anche i suoi look eleganti, sofisticati, scintillanti e custom made.