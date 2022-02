Elisa a Sanremo, torna all’Ariston in bianco e senza tacchi: il look etereo per la seconda serata Elisa è tra i Big in gara che si sono esibiti durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano “O forse sei tu”. È tornata all’Ariston a più di 20 anni dalla vittoria con “Luce” ed è riuscita ancora una volta a essere splendida nella sua semplicità: ecco cosa ha indossato per il debutto.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua seconda serata e, al di là della co-conduttrice Lorena Cesarini, i veri protagonisti della kermesse canora sono i Big in gara. Dopo Achille Lauro a petto nudo e Noemi in rosa in versione diva, ad attirare i riflettori durante la seconda puntata è stata Elisa, tornata sul palco dell'Ariston a circa 20 anni dal trionfo con Luce (Tramonti a Nord-Est). Questa volta ha presentato il brano inedito intitolato O forse sei tu e ha incantato tutti con la sua grazia e la sua semplicità. Non si è disegnata l'abito da sola come faceva in passato, si è affidata a una delle più grandi Maison italiane, apparendo essenziale e sofisticata.

Per la prima esibizione al Festival di Sanremo Elisa è tornata alle origini, sfoggiando un look total white proprio come vent'anni fa. Si è rivolta all'eleganza di Valentino, la Maison che ha realizzato per lei un total outfit dallo stile etereo. L'abito ha le spalline morbide che le cadono sulle braccia trasformandosi in una cappa, l'abbottonatura dietro al collo e una silhouette morbida ma sinuosa. Per completare il tutto la cantanteha deciso di dire no ai tacchi, preferendo un paio di scarpe bianche raso terra. Il make-up è coordinato al look total white, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. Sulle mani Elisa ha inoltre portato un appariscente anello con le perle, un modello con delle pietre preziose a separare le dita.

Elisa è tornata a Sanremo dopo più di 20 anni, per la precisione dopo che nel 2001 ha trionfato con Luce (Tramonti a Nord-Est). All'epoca si disegnava i vestiti sola ma, nonostante ciò, aveva dato ai look sfoggiati un profondo significato simbolico: il bianco dei suoi vestiti dall'animo hippie era il colore del lutto ed era un riferimento alla fine dell'amore finito di cui parlava nel brano presentato. Oggi si è evoluta e, oltre a essere cambiata dal punto di vista estetico, ha rivoluzionato anche il suo stile. Per la nuova esperienza al Festival si è affidata alla stylist Susanna Ausoni, che per lei ha pensato ad alcuni outfit firmati Valentino capaci di esaltare al meglio la sua grazia e l'eleganza della sua voce. Come dimostrato fin dal green carpet, dove è apparsa eterea in bianco, è ancora molto legata al total white, anche se rispetto al passato è decisamente più sofisticata. Il dettaglio che è rimasto invariato negli ultimi 20 anni? La cantante continua a essere splendida nella sua semplicità.