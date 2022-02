Elisa ieri e oggi: com’è cambiata la cantante dagli esordi a Sanremo 2022 Elisa è tra i Big dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano “O forse sei tu”. In quanti ricordano i suoi esordi sul finire degli anni ’90? Ecco le foto che mostrano la trasformazione della cantante dal debutto nella musica a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elisa è una dei Big in gara dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano O forse sei tu. Non si tratta della sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, già nel 2001 lo aveva calcato, trionfando con Luce-tramonti a nord est, pezzo scritto da Zucchero che si aggiudicò la vittoria. Ancor prima di questo successo, la cantante era già molto famosa grazie all'album d'esordio Pipes & Flowers, nel quale non cantava in italiano ma in inglese. In quanti ricordano com'era il suo aspetto all'epoca? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione della Toffoli dai primi anni di carriera a oggi.

La trasformazione di Elisa dal primo Sanremo a oggi

Elisa Toffoli è nata a Trieste nel 1977, ha 44 anni e ha raggiunto il successo sul finire degli anni '90. Da allora di strada ne ha fatta e, al di là degli innumerevoli successi raggiunti nella musica e nel mondo della tv, è anche cambiata moltissimo. Dal punto di vista estetico è rimasta praticamente identica ma, quando si parla di stile, ha rivoluzionato in modo drastico il suo armadio. Agli esordi puntava tutto su uno stile alla Björk fatto di codine, make-up con l'eye-liner allungato e abiti casual.

Elisa a Sanremo 2001

A Sanremo 2001, ad esempio, fece non poco scalpore per essersi presentata sul palco in versione hippie con dei look total white e i piedi nudi. Col passare del tempo ha cominciato a puntare su outfit più eleganti e sofisticati, veste spesso griffata, anche se nella quotidianità preferisce stare comoda tra tute e sneakers.

Elisa da giovane con la frangia

L'evoluzione degli hair look di Elisa

Qual è il dettaglio che è maggiormente cambiato nello stile di Elisa? Il suo hair look. Agli esordi portava i capelli scalati a caschetto e con la frangia, sfoggiava una sorta di mullet cut che rendeva ancora più sbarazzino con acconciature originali, dalle codine laterali alle onde spettinate.

Elisa con i capelli corti nei primi anni 2000

Col passare degli anni ha spaziato tra pixie cut cortissimi, treccine afro extra long e classici long bob, dando prova di non aver paura di rinnovarsi, anche se questo significa tagliare la chioma in modo drastico. Oggi sembra aver trovato una certa stabilità con la chioma lunga, la porta sciolta, fluente e con la fila centrale. A Sanremo riserverà qualche colpo di testa inedito ai fan?